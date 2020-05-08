Джо Байдена призвали выйти из предвыборной гонки из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена призвали выйти из предвыборной борьбы. С призывом выступила одна из бывших помощниц Байдена Тара Рид. Именно она обвинила политика в сексуальных домогательствах.

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Рид дала интервью журналистке Мегин Келли. В отрывке, опубликованном в пятницу, 8 мая, в твиттере Келли, женщина рассказывает о том, что избирательная кампания Байдена основана на лицемерии. По словам Тары Рид, в то время, как кандидат в президенты заявляет о готовности дать возможность высказаться каждой женщине, ей никто этого шанса не дал, более того, все ее аккаунты в соцсетях были взломаны. Она призвала политика признаться и ответить за свои действия. На уточняющий вопрос журналистки о том, хочет ли она, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки, Тара Рид ответила, что «хотела бы, чтобы он ее покинул».

Напомним, по словам Рид, в 1990-х годах Джо Байден домогался ее, когда она занесла в кабинет политика забытую им сумку. Женщина заявляет, что в 1993 году подала заявление о сексуальном насилии, однако никакого подтверждающего документа у нее не сохранилось. Она направила новое заявление в полицию Вашингтона.

Представители избирательного штаба Байдена моментально отвергли обвинения, напомнив, что политик всегда активно поддерживал инициативы, гарантирующие права женщин. Сам Байден отреагировал лишь 1 мая, выпустив письменное заявление. В нем политик отрицал обвинения, отмечая, что описанного случая не было вовсе.

Ожидается, что в середине августа Демократическая партия выберет Байдена своим кандидатом в президенты США. Он также заметно лидировал по популярности, в то время как рейтинг действующего президента Дональда Трампа снизился на фоне эпидемии COVID-19.

Трамп, в свою очередь, прокомментировал обвинения, предъявленные его наиболее вероятному сопернику. «Эти обвинения могут быть ложными, уж я-то знаю все о ложных обвинениях», — заявил президент во время одной из пресс-конференций в Белом доме, намекая на то, что его самого неоднократно обвиняли в харассменте. Впрочем, Трамп подчеркнул, что «не может говорить за Байдена».

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