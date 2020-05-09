Коронавирус в мире: выявлено 4 миллионов случаев, умерли 275 тысяч человек

Коронавирусом по всему миру заболело не менее 3 млн 946 тысяч человек. Умерло 274 617. Еще около 1,3 млн человек считаются выздоровевшими. Это последние данные подсчета, сделанного агентством France-Presse.

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Данные собраны в 195 странах, где ведется статистика по коронавирусу. AFP подчеркивает, что эти цифры — далеко не полные, хотя бы потому, что в некоторых странах регистрируют только людей, попавших в больницы. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения на этой неделе призвала все страны перепроверить на COVID-19 анализы, взятые у пациентов с симптомами гриппа и пневмонии еще до начала эпидемии.

Больше всего жертв в США: 77 180 человек (при этом выявлено около 1,3 млн заболевших). Почти месяц назад, 12 апреля, в стране впервые в истории был введен режим масштабного бедствия во всех штатах.

В Великобритании от последствий COVID-19 умерло 31 241 человек (при 211 тысячах выявленных случаях заболевания), в Италии — 30 201 (при 217 тысячах случаев заболевания), в Испании — 26 478 (при более чем 223 тысячах), во Франции — 26 230 (при 176 тыс.).

В России, согласно последним данным, которые обнародовал правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболело почти 200 тысяч человек, умерло 1827.

7 мая стало известно, что Россия обогнала Францию и Германию по числу выявленных случаев COVID-19 и теперь находится в пятерке стран по количеству заболевших.

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