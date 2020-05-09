Умер Литл Ричард, легенда рок-н-ролла

9 мая в Лос-Анжелесе умер американский певец, композитор и пианист Литл Ричард, один из «отцов-основателей» рок-н-ролла. О смерти сообщил журналу Rolling Stone сын музыканта.

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Ричарду было 87 лет. Он автор многих бессмертных хитов рок-н-ролла, включая «Tutti Frutti», «Good Golly Miss Molly», «Long Tall Sally», «Lucille». Он в числе первых десяти музыкантов был включен в Зал славы рок-н-ролла сразу же после его создания.

Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман) родился 5 декабря 1932-го в многодетной семье в Мейконе (штат Джорджия). Карьеру начал в 50-е, на эти же годы пришелся пик его славы. Тем не менее, музыкант продолжал с успехом выступать еще более полувека: о завершении карьеры он объявил в сентябре 2013-го.

Little Richard, one of rock's founding fathers who set the template that generations of musicians would follow, has died at 87 https://t.co/nwu9qMA9wf — Rolling Stone (@RollingStone) May 9, 2020

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