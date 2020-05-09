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Умер Литл Ричард, легенда рок-н-ролла

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Литл Ричард. Выступление на церемонии TV Land Awards 13.03.2005
Литл Ричард. Выступление на церемонии TV Land Awards 13.03.2005 REUTERS - Fred Prouser
RFI

9 мая в Лос-Анжелесе умер американский певец, композитор и пианист Литл Ричард, один из «отцов-основателей» рок-н-ролла. О смерти сообщил журналу Rolling Stone сын музыканта.

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Ричарду было 87 лет. Он автор многих бессмертных хитов рок-н-ролла, включая «Tutti Frutti», «Good Golly Miss Molly», «Long Tall Sally», «Lucille». Он в числе первых десяти музыкантов был включен в Зал славы рок-н-ролла сразу же после его создания. 

Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман) родился 5 декабря 1932-го в многодетной семье в Мейконе (штат Джорджия). Карьеру начал в 50-е, на эти же годы пришелся пик его славы. Тем не менее, музыкант продолжал с успехом выступать еще более полувека: о завершении карьеры он объявил в сентябре 2013-го.

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