В Квебеке женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.

Согласно данным санитарной службы канадской провинции Квебек, женщины чаще заражаются и умирают от коронавируса, чем мужчины. Эти данные противоречат мировой статистике.

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Национальный институт здравоохранения Квебека (INSPQ) опубликовал статистику, согласно которой среди заразившихся Covid-19 пациентов 59,7% – женщины. Среди женщин также выше статистика летальных исходов – 54,1%.

Данные многих стран показывают обратное: среди заболевших и умерших от коронавируса больше мужчин. Национальный институт здравоохранения Квебека не дает объяснения такому отличию в статистике заболеваний Covid-19. Однако среди заболевших в Квебеке большое количество младшего медицинского персонала и социальных работников, ухаживающих за стариками. Как известно, в этих профессиях больше всего заняты женщины.

Средний возраст больных Covid-19 в Квебеке от 30 до 49 лет (28% от всех зарегистрированных случаев). Чаще всего коронавирус заканчивается летальным исходом у людей возрастной группы 80-89 лет (40%) и старше 90 лет (33,4%).

Всего в провинции Квебек зарегистрировано 36 986 случаев заболевания, 2 786 пациентов скончались.

Если рассматривать статистику летальных исходов на миллион жителей страны, то на первом месте стоит Испания (566), затем Италия (500), Великобритания (465), Франция (402), Квебек (326) и Канада (126).

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