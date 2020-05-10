В Ухане обнаружен первый случай заболевания Covid-19 за месяц.

В воскресенье, 10 мая, муниципальные власти города Уханя объявили о повышенном уровне эпидемиологической опасности в квартале, где был впервые за месяц обнаружен случай заболевания коронавирусом.

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С 3 апреля в городе не было выявлено ни одного случая заболевания Covid-19. В воскресенье Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила, что в районе Дунсиху на северо-западе Уханя заболел 89 мужчина. Местные власти подняли эпидемиологический уровень угрозы со «слабого» на «средний» в этом районе.

В Ухане проживает около 11 миллионов человек. Вспышка эпидемии Covid-19 в Китае началась именно с этого города в ноябре 2019 года. В конце января жители Уханя были помещены в строгий карантин, который продлился более двух месяцев. Карантин в стране был окончательно снят 8 апреля.

За прошедшие сутки в Китае было обнаружено всего 13 случаев заболевания Covid-19.

Согласно официальным данным, с января 2020 коронавирусом в стране заразилось около 83 тысяч человек, 4633 скончались.

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