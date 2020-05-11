В Гонконге во время протестов полиция задержала 230 человек

Полиция Гонконга во время возобновившихся протестов задержала 230 человек, 18 из них были доставлены в больницы. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, антиправительственные протесты возобновились накануне, 10 мая, после того, как власти запретили проведение марша. Беспорядки начались в одном из торговых центров, а затем продолжились на улицах района Монгкок. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.

В результате беспорядков были задержаны люди в возрасте от 12 до 65 лет. Им в вину вменяются несанкционированное массовое собрание, порча имущества и отсутствие удостоверения личности.

Как передает Гонконгская ассоциация журналистов, сотрудникам СМИ, оказавшимся в толпе протестующих, полиция запрещала снимать происходящее.

Напомним, кризис в Гонконге начался в июне 2019 года. Жители этой бывшей британской колонии выступили против нового законопроекта об экстрадиции, предусматривающего возможность выдачи гонконгцев властям центрального Китая. Законопроект был отозван, но протестное движение не утихло — его участники выступают против сокращения свобод и требуют проведения демократических реформ.

Эпидемиия коронавируса привела к прекращению уличных протестов в стране. Сообщалось, что данным Quartz, хотя власти и отказались от введения карантина, участников пикетов и акций разгоняют под предлогом борьбы с COVID-19. При этом власти отказались снять запрет на ношение масок, закрывающих лицо. Его ввели в октябре прошлого года на фоне антиправительственных выступлений.

18 апреля 2020 стало известно об аресте 14 активистов, которые предположительно возглавляли массовые акции против закона об экстрадиции.

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