Уволенные на удаленке: как мировые компании выживают во время пандемии

Пандемия коронавируса уже привела к масштабным увольнениям, которые иногда проводятся неожиданными методами. Крупные мировые компании с многолетней историей и даже молодые мультинациональные стартапы несут многомиллиардные потери, одна за другой фирмы сообщают о сокращении числа сотрудников. Кто и как увольняет на карантине?

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Болезненный кризис мировых стартапов

Пандемия коронавируса стала настоящим шоком для мировой экономики. Санитарный кризис не обошел стороной практически ни одно предприятие. С конца апреля о сокращении числа сотрудников сообщили крупные авиакомпании. На этой неделе о массовых увольнениях заявили и мульнациональные стартапы.

Предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды компания Uber решила уволить 3700 человек по всему миру. Это почти 14% персонала. С началом пандемии компания столкнулась с резким падением спроса: общее число заказов сократилось почти на три четверти, из-за чего в первом квартале этого года Uber потерял почти 3 миллиарда долларов. В апреле акции компании упали на 50%. Впрочем, не все сферы услуг переживают кризис. Служба доставки еды наоборот удвоила свой оборот. Он вырос почти до 820 млн евро. Однако доходы от этих услуг пока что для компании незначительны. В некоторых странах они оказались даже нерентабельными. По этой причине компания прекратила их оказывать в восьми странах, среди которых числится Чехия, Румыния и Украина. Помимо отказа от услуг и увольнений, на которые компания потратит 20 миллионов евро, руководство решило урезать годовые расходы на 1 миллиард долларов, надеясь выйти на прибыльный уровень в следующем году.

О сокращениях числа сотрудников на этой неделе объявил и один из главных конкурентов Uber, американский агрегатор такси Lyft. На днях компания сообщила, что увольняет почти 1000 сотрудников, то есть 17% от общего штата. Еще около 300 работников отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ранее о масштабных сокращениях заявила еще одна калифорнийская компания: онлайн-площадка аренды жилья Airbnb. «Мы переживаем самый болезненный в нашей жизни кризис», — написал на сайте компании ее директор Брайан Чески. 5 мая Airbnb сообщила о сокращении четверти своего штата: 1900 сотрудников получат выходное пособие, но могут еще год пользоваться медицинской страховкой за счет компании. Airbnb также заверила, что поможет им найти новую работу. Помимо увольнений компания свернула ряд инвестиционный проектов, направленных на расширение сферы услуг, в частности, в области элитной недвижимости, транспорта, а также досуга. Руководство сообщило, что пока ограничится основной деятельностью, тем более что еще неизвестна судьба летнего отпускного сезона.

В конце апреля сервис для путешественников TripAdvisor сообщил о сокращении четверти своего штата. Почти 900 человек в США, Канаде и ряде других стран остались без работы. А генеральный директор компании Стив Кауфер и вовсе отказался от своей зарплаты на весь 2020 год, выступив с открытым письмом на сайте TripAdvisor.

«Мы надеялись, что сокращения расходов и вынужденного ухода в отпуск будет достаточно, но ситуация в связи с пандемией ухудшилась, и мы вынуждены принимать дополнительные меры», — говорится в тексте заявления директора.

Увольнение на удаленке

Одной из первых сократить свой штат вдвое решила компания по аренде элекросамокатов Bird, основанная три года назад. Причем, о своем увольнении сотрудники узнали по видеосвязи через ZOOM. 27 марта руководство компании оповестило их о проведении вебинара, однако вместо получаса он продлился всего несколько минут. К сотрудникам обратился не руководитель фирмы, а неизвестный женский голос в аудиозаписи сообщил, что все участники вебинара уволены. После этого сотрудникам закрыли доступ в корпоративную компьютерную систему, к профессиональным ящикам электронной почты и ко всем другим учетным записям.

Похожим дистанционным методом своих сотрудников уволил еще один калифорнийский стартап TripActions. Правда, на этот раз во время ZOOM-вебинара к коллегам обратился один из менеджеров этой платформы по организации деловых командировок. После короткого вступления о тяжелой ситуации в связи с пандемией руководительница сообщила, что все участники этого виртуального собрания уволены. Сообщение вызвало панику и даже слезы у некоторых работников компании.

Рекрутинговый стартап ZipRecruiter тоже решил по видеосвязи уволить 400 своих сотрудников. За выполнение этой непростой задачи взялся сам генеральный директор компании. На удаленке тысячи сотрудников увольняют и крупные мировые компании Rent the Runway, Sephora. «Мы слышали, как они все плакали», — сказала в интервью сайту Business Insider бывшая сотрудница магазина парфюмерии и косметики Sephora в Калифорнии.

По прогнозам ООН, из-за пандемии коронавируса во втором квартале этого году работу по всему миру потеряют 195 млн человек.

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