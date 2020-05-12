В Ухане после выявления новых заражений проведут массовое тестирование на коронавирус

В Ухане планируют массовое тестирование на коронавирус после выявления нескольких новых случаев заражения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и соответствующий документ.

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По информации агентства, к 12 мая администрации районов Ухани должны предоставить подробный план реализации тестирования.

За последние два дня в Ухане выявили шесть новых случаев заражения. По данным властей, речь идет о людях, проживавших в одном жилом комплексе. Это первые случаи заражения коронавирусом, зафиксированные в Ухане с начала апреля, когда в 11-миллионном городе сняли карантин.

Еще 16 случаев заражения зафиксировали в последние дни на северо-востоке страны, в частности в городе Шулань.

По официальным китайским данным, пандемия коронавируса началась в Ухане в ноябре 2019 года. Ряд специалистов полагают, что вспышка коронавирусной инфекции могла начаться в Китае раньше. Власти КНР заявили, что в стране от COVID-19 скончались 4633 человек.

Ранее о новой вспышке коронавируса сообщили в Южной Корее.

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