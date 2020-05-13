ФРГ и Эстония представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении боевых действий во время пандемии

В Совете Безопасности ООН изучат новую версию проекта резолюции о прекращении боевых действий в мире во время пандемии COVID-19. Свой вариант подготовили ФРГ и Эстония. Об этом в среду, 13 мая, сообщает агентство France-Presse.

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Эстония, возглавляющая Совбез в мае, и Германия представили свою версию резолюции во время видеоконференции. По данным AFP, проект состоит из пяти пунктов. Он частично повторяет положения, зафиксированные в варианте резолюции, предложенном в апреле Францией и Тунисом, и не вызвавшие возражений у членов Совбеза ООН.

Авторы проекта подчеркивают, что пандемия COVID-19 особенно разрушительно сказывается на странах, где инфраструктуры уже ослаблены вооруженными конфликтами и гуманитарным кризисом.

В германо-эстонской версии говорится о необходимости долгосрочной гуманитарной паузы на период пандемии. Речь идет в первую очередь о конфликтах в Сирии, Ливии, Южном Судане, а также в ряде других стран. Предлагается ввести перемирие на срок не менее 90 дней. За этот период в страны может быть доставлена гуманитарная помощь. При этом отдельно оговаривается, что во время паузы могут продолжаться антитеррористические операции.

Напомним, в апреле свой проект резолюции в Совбезе представили Франция и Тунис, однако его не поддержал Вашингтон. Причиной стало упоминание в тексте Всемирной организации здравоохранения — американские власти последние месяцы активно критикуют ВОЗ, которая, по их версии, своевременно не предоставила достоверных данных о распространении эпидемии. Президент Дональд Трамп 14 апреля заявил о приостановке финансирования организации. Штаты были одним из ее крупнейших финансовых доноров.

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все воюющие страны объявить о перемирии на период борьбы с пандемией коронавирсуа. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — заявил генсек ООН в своем видеообращении.

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