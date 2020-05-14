ВОЗ: коронавирус может остаться с нами навсегда. А может не остаться

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус, жертвами которого стали уже около 300 тысяч человек, «может никогда не исчезнуть». Впрочем, представитель Всемирной организации здравоохранения в то же время подчеркнул, что точно предсказать дальнейшее развитие вируса не может никто.

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«У нас есть новый вирус, который впервые попадает в человеческую популяцию, и поэтому очень трудно сказать, когда мы сможем победить его», — заявил Райан в ходе онлайн-конференции из Женевы. «Этот вирус может стать эндемическим», «он может никогда не исчезнуть», — добавил представитель ВОЗ, которого цитирует AFP.

Для примера Райан напомнил о «ВИЧ, который никуда не исчез» после появления, но медики «смогли взять его под контроль», «нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса».

В то же время, как отмечает «Интерфакс», директор программы ВОЗ подчеркнул: «Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и (если исчезнет), то когда».

Райан добавил, что появление вакцины может «дать надежду». «Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет важным шагом, но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», — сказал он.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на середину дня 14 мая коронавирусом по всему миру заразились около 4 млн 400 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали уже около 298 тысяч человек.

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