Более 300 тысяч человек умерли от коронавируса в мире, около 2500 — в России

Россия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, при этом смертность от болезни в стране значительно ниже, чем в западных странах.

К утру пятницы, 15 мая, количество жертв коронавируса по всему миру превысило 300 тысяч человек. В России, по официальным данным, общее число погибших превысило 2400.

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Согласно данным российского правительственного оперштаба, коронавирусом в стране заразились почти 263 тысячи человек, умерли — 2418. За последние сутки прирост заболевших составил 10598 — это больше, чем было объявлено накануне, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в стране остановили рост заболеваемости коронавирусом.

Россия по-прежнему занимает второе место в мире по числу заболевших.

Во Франции, где заболевших зарегистрировано меньше, чем в России, число умерших от COVID-19 в одиннадцать с лишним раз превышает российские данные. А уровень смертности отличается почти в семнадцать раз. Во Франции от COVID умерли 27425 человек — при 178 тысячах инфицированных.

В Соединенных Штатах, которые больше всего пострадали от нового вируса, общее число заболевших превысило 1 миллион 400 тысяч, умерли от COVID — 85813 человек.

Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, жертвами новой болезни стали более 302 тысяч человек — при почти 4,5 млн заболевших.

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