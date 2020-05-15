Два исследования показали бесполезность гидроксихлорохина при COVID-19

Два клинических исследования — французское и китайское — показали, что гидроксихлорохин неэффективен в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Препарат оказался бесполезен как для больных в тяжелом состоянии, так и для инфицированных с легкими симптомами или симптомами средней тяжести. Результаты двух исследований были опубликованы в британском медицинском издании The BMJ 14 марта.

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В исследовании, проведенном во Франции, участвовал 181 пациент с коронавирусом. У всех участников этого исследования была пневмония, им требовалась кислородная терапия, но они не были в реанимации при поступлении в стационар. Часть из них принимала гидроксихлорохин каждый день. Ученые выяснили, что прием противомалярийного лекарства не снижает ни риск попадания в реанимацию, ни риск летального исхода у «тяжелых» больных.

Второе исследование провели в Ките с 11 по 29 февраля. В нем участвовали 150 госпитализированных пациентов с коронавирусом. У 148 из них были легкие симптомы или симптомы средней тяжести. Двое были в тяжелом состоянии. Половина из них принимала гидроксихолорохин. Выяснилось, что препарат не помогает побороть вирус быстрее, чем при «стандартном лечении». Авторы исследования отмечают также побочные эффекты гидроксихлорохина.

На применении этого противомалярийного лекарства для лечения COVID-19 настаивает марсельский врач-инфекционист Дидье Раульт. Ряд коллег профессора Раульта утверждают, что пока нет доказательств эффективности гидроксихлорохина для лечения короравирусной инфекции, а испытания, проведенные в Марселе, недостаточно масштабны. Вчачи указывают и на возможные серьезные побочные эффекты при приеме антималярийного препарата.

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