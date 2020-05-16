На Шри-Ланке собиравшие редких животных россияне предстанут перед судом

На Шри-Ланке предстанут перед судом трое россиян, у которых нашли сотни особей вымирающих видов животных и редкие растения. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает AFP со ссылкой на власти Шри-Ланки.

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Трех россиян — зоолога, археолога и специалиста по информатике — задержали на Шри-Ланке в феврале в национальном парке Хортон-Плейнс. «Медуза» уточняет, что речь идет о сотруднике зоопарка Ростова-на-Дону Александре Игнатенко и двух его друзьях по университету Артеме Рябове и Николае Килафяне.

Местные СМИ пишут, что при задержании у них в карманах нашли представителей семи видов редких жуков. Позднее у россиян обнаружили 529 животных, в основном редких, обитающих только на Шри-Ланке, а также растения, сообщил представитель местного департамента дикой природы Прадеп Кумара. По его словам, россияне собирали животных в лесах и заповедниках Шри-Ланки.

«Нам удалось спасти и отпустить на волю 230 животных, в том числе скорпионов, пауков, бабочек, гекконов и ящериц. Остальные были уже мертвы», — рассказал Прадеп Кумара. Сам зоолог Александр Игнатенко утверждает, что животных (насекомых, членистоногих и других) в их гостиночном номере было не более ста.

Обвиняемые настаивают на своей невиновности. Игнатенко рассказал «Медузе», что собирал животных вдоль дорог и саду отеля, чтобы сфотографировать их при хорошем освещении и определить вид. Он утверждает, что затем собирался вернуть животных обратно в среду обитания.

Местные СМИ пишут, что россиян обвиняют в подготовке контрабанды редких животных из Шри-Ланки. По данным местного департамента дикой природы, россиян также подозревают в контрабанде животных из Индии и Уганды.

Игнатенко утверждает, что эти подозрения «притянули за уши» из-за виз в его паспорте. «С одним другом я вообще поехал впервые. Со вторым был в Уганде. В Индии я был с женой», — рассказал он в интервью «Медузе».

4 апреля россиян отпустили из изолятора под подписку о невыезде. Они должны предстать перед судом 28 мая. Игнатенко со ссылкой на адвоката утверждает, что ему и его друзьям грозит крупный штраф и до 40 лет тюрьмы в случае неуплаты. Обычно иностранцам, обвиняемым в таком роде преступлениях, на Шри-Ланке назначают крупные штрафы, отмечает AFP.

Жена Александра Игнатенко запустила сбор средств. Зоологу также помогает ростовский зоопарк.

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