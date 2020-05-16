«Чума из Китая»: санитарное бедствие в США и угрозы Трампа Пекину

США находятся на первом месте по числу жертв нового коронавируса: от COVID-19 там уже умерли более 87 тысяч человек. Решительных действий власти не предпринимали в течение шести недель после выявления первого случая заболевания в стране. Теперь санитарный кризис продолжается на фоне обострения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп выступил с жесткими заявлениями об ответственности КНР за распространение эпидемии. За обвинениям в сокрытии информации последовали угрозы санкций и даже «разрыва всех отношений» с Пекином. Действия же самого Трампа в борьбе с эпидемией вызывают в США немало вопросов и критики, что еще больше обостряет ситуацию в ожидании президентских выборов 3 ноября.

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«Это хуже Перл-Харбора, хуже, чем 11 сентября. На нас никогда еще не было такой атаки, — сказал Дональд Трамп 6 мая в Белом Доме — Ее не должно было быть, ее должны были остановить, ее могли остановить в Китае». На тот момент число жертв COVID-19 в США, по официальным данным, уже превысило 70 тысяч человек, тогда как в Китае эпидемия была почти под полным контролем.

В центре Нью-Йорка на Таймс сквер президента обвиняют в бездействии во время эпидемии коронавируса, показывая число погибших от COVID-19 на «часах смерти Трампа» REUTERS - Lucas Jackson

В начале пандемии президент Трамп расхваливал то, как Китай борется с новой угрозой. Заслугами председателя КНР он восхищался вплоть до 27 марта. «Только что закончил очень хороший разговор с Си Цзиньпинем. Мы в деталях обсудили коронавирус, который бушует на большой части нашей планеты. Китай много пережил и изучил вирус. Мы работаем вместе. Мое уважение», — писал президент США в твиттере.

Через несколько недель уважение, которое Трамп выразил главе КНР, сменилось гневом. На фоне катастрофического развития эпидемии в США хозяин Белого дома вначале предупредил Китай о возможных последствиях за допущенные «ошибки», потом заявил, что КНР пытается «сделать все», чтобы его не избрали на второй срок, а после заверил, что источником распространения вируса стала китайская лаборатория в Ухане.

С новыми обвинениями в адрес Китая Трамп теперь выступает почти каждую неделю: 11 мая на брифинге президент отметил, что хакеры из КНР, вероятно, пытаются украсть разработки вакцины против коронавируса. 13 мая информацию подтвердили американские спецслужбы. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США опубликовали официальное предупреждение о связанных с КНР попытках хакерских атак и угрозе обычного шпионажа для американских исследовательских структур, работающих над вакциной, диагностикой и лечением COVID-19.

14 мая Трамп допустил, что может пойти на крайние меры в отношениях с Китаем, и пригрозил вовсе разорвать связи с Пекином. «Если мы сделаем это, то что произойдет? Мы сэкономим 500 миллиардов долларов», — рассказал он в интервью лояльному республиканцам телеканалу Fox News Business. Угрозу разрыва отношений с КНР Трамп высказал, отвечая на вопрос о предложении сенатора-республиканца отказать в выдаче американских виз китайским студентам, желающим обучаться в сферах, связанных с национальной безопасностью. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы сделать разные вещи. Мы можем разорвать все отношения», — заявил Трамп.

В упомянутую Трампом сумму 500 миллиардов долларов оценивается годовой импорт США из Китая. В начале мая газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что в Белом доме якобы даже обсуждали возможную отмену части долговых обязательств США перед Китаем (КНР — крупнейший в мире иностранный держатель американских казначейских облигаций на сумму 1 трлн долларов). Советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу немедленно опроверг саму возможность объявления частичного дефолта по долгу. «Абсолютно священным» он назвал «полное доверие к долговым обязательствам США», решительно исключив любые шаги, которые могли бы повредить статусу доллара как мировой резервной валюты.

Ужесточая заявления в адрес Китая, 27 апреля президент Трамп не исключил возможности потребовать от КНР возмещения ущерба, нанесенного пандемией. А 30 апреля пригрозил в качестве санкционной меры повысить таможенные пошлины на китайские товары, как во время недавней торговой войны.

Коронавирус поставил под угрозу торговую сделку с КНР

Дональд Трамп вел агрессивную экономическую политику в отношении Китая сразу после прихода к власти в 2017 году. Обвинив правительство Китай в краже интеллектуальной собственности, искусственном занижении курса юаня и ведении нечестной торговой политики, президент США в несколько этапов повысил торговые пошлины — по ряду товаров они достигли 25%.

Трамп заявлял, что победа в торговой войне должна была помочь в возрождении американской экономики и создать дополнительные рабочие места, которые исчезли из-за финансовой политики Китая. По данным опросов, с такой позицией в 2019 году соглашались две трети американцев. Однако в действительности, как утверждает Moody’s, из-за торговой войны постоянный доход потеряли 300 тысяч жителей США, а за пошлины пришлось заплатить не китайским компаниям, а самим американским потребителям.

15 января Дональд Трамп после долгих переговоров подписал новое предварительное торговое соглашение с Китаем. Пекин пообещал увеличить импорт товаров из США, а Вашингтон — снизить пошлины. Как отмечала The New York Times, сделка была взаимовыгодной для сторон, хотя полностью не сняла противоречия, которые привели к торговой войне.

Однако из-за пандемии коронавируса соглашения, к которым пришли Пекин и Вашингтон, оказались под угрозой. По расчетам Центра стратегических и международных исследований, закупки Китаем американских товаров в 2020 году не смогут достичь даже трети из 180 миллиардов долларов, прописанных в документе. Китайская газета The Global Times в недавно сообщила, что в Пекине обсуждается вопрос о возможности возобновления переговоров с США, чтобы скорректировать соглашение в свою пользу, уменьшив объемы импорта американских товаров. Трамп публично заявил, что не будет пересматривать договор.

Торговая сделка с Китаем могла позволить США ограничить последствия коронавируса для экономики страны. По данным The Wall Street Journal, в апреле из-за эпидемии были закрыты около трети предприятий, а по меньшей мере 20 миллионов американцев потеряли работу. Снижение экспорта в Китай усилит удар по американской финансовой системе, который Трамп рассчитывает компенсировать с помощью санкций.

Трамп, ученые и разведка

Обвинения, из-за которых президент США грозит ввести санкции против Китая, выглядят по меньшей мере непроверенными. 1 мая Трамп заявил, что у него есть данные, свидетельствующие о лабораторном происхождении коронавируса.

Ученые не видят оснований говорить об искусственной природе нового вируса. Управление директора Национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) от имени всего разведсообщества страны и его 17-ти спецслужб опубликовало 30 апреля специальное заявление о ходе расследования причин пандемии. «Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении. Разведка продолжает собирать информацию, чтобы «определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта (человека) с зараженными животными или стала результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане».

«Все под контролем, все будет хорошо»

Хронология событий показала, что даже в тот момент, когда о вспышке эпидемии коронавируса начали беспокоится во всем мире, в США масштабную подготовку к возможному кризису не начали.

Как пишет The Guardian, администрация Дональда Трампа в течение первого месяца 2020 года не воспринимала угрозу коронавируса всерьез. 18 января, когда эпидемия уже начала распространяться в Китае, государственный секретарь по вопросам здравоохранения Алекс Азар должен был представить Трампу доклад о рисках эпидемии. Однако вместо этого президент попросил его вновь обсудить вопрос о вреде вейпинга.

После того, как в США был официально зафиксирован первый случай заражения коронавируом, Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что держит ситуацию «под контролем». «Все будет хорошо. (Заразился лишь) один человек из Китая», — успокоил он жителей США 22 января.

Главной проблемой Дональду Трампу в начале 2020 года казался возможный импичмент. Полностью его оправдали по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса только 5 февраля.

От гриппа к «чуме из Китая»

Вернувшись в США из Швейцарии, Трамп продолжил выступать на предвыборных митингах, игнорируя все новые сообщения о рисках пандемии. Как пишет The New York Times, 30 января госсекретарь Алекс Азар вновь попытался рассказать президенту о коронавирусе по телефону. Трамп посчитал, что чиновник лишь зря поднимает панику.

Через сутки президент все же ввел режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса, однако главной его мерой стал запрет на въезд иностранных граждан из Китая на территорию США и ограничение авиасообщения с КНР. Как отмечает Associated Press, этого для борьбы с приближающейся эпидемией оказалось недостаточно: после 31 января из КНР на территорию США въехали 40 тысяч человек, которые могли быть носителями инфекции. Серьезных мер не последовало еще три недели.

10 февраля Дональд Трамп заверил толпу своих сторонников на митинге в Нью-Гэмпшире, что эпидемия уже близится к завершению. «Знаете, в апреле, когда станет чуть теплее, в теории вирус чудесным образом исчезнет», — заявил он, не догадываясь, что даже в мае в Соединенных Штатах от коронавируса будут умирать больше двух тысяч человек в день.

26 февраля, когда в Сан-Франциско уже объявили чрезвычайное положение, Трамп снова заявил, что уровень заражения коронавирусом в стране идет на спад. «США в великолепной форме!», — написал он в твиттере, а позже заявил, что смертность от коронавируса в разы ниже, чем от гриппа.

Полномасштабный режим чрезвычайного положения, который позволил властям принять решительные меры по борьбе с эпидемией, в США объявили только в середине марта (с 13 марта было прекращено сообщение с Европой). Однако и после этого отношение Трампа к пандемии оказалось далеким от науки: 23 апреля он посоветовал лечить от коронавирусной инфекции инъекциями хлорки.

«Это будет подобно чистке, вещество попадет в легкие», — сказал президент во время брифинга для журналистов. Сразу после этого врачи предупредили, что совет Трампа может привести к летальному исходу: даже вдох паров хлорки может вызвать сильный ожог слизистых оболочек носа и горла. Через несколько дней президент назвал свои слова «сарказмом» для СМИ, которые занимаются распространением «фейк-ньюс».

13 мая Трамп назвал болезнь, которую раньше сравнивал с гриппом, «чумой из Китая».

Из-за некачественных тестов массово проверять население на коронавирус в США начали с опозданием REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Главной неудачей администрации Трампа в борьбе с коронавирусом американские медиа называют промедление с тестированием. Санитарные власти США решили использовать собственные разработки и отказалась от тестов, одобренных ВОЗ еще в середине января. В феврале наборы для выявления COVID-19 отправили в американские государственные лаборатории — однако вскоре выяснилось, что одна из трех проб дает неточные результаты. Пока власти пытались исправить ошибку, тесты были частично приостановлены, и понять масштаб эпидемии было невозможно. Из-за этого власти США потеряли около месяца в борьбе с эпидемией.

К 6 марта в США провели чуть менее трех тысяч тестов на коронавирус — на тот момент это было в 50 раз меньше, чем в Южной Корее. Тогда же Трамп заявил, что «каждый желающий» может сдать этот анализ в любое время. «Даже через два месяца это не стало правдой», — отмечают американские журналисты.

Телеканал CNN уверен, что уровень доверия американцев к собственному президенту должен «пугать» Трампа. По данным опроса, проведенного по заказу телеканала, шесть из десяти жителей США не считают надежной информацию об эпидемии коронавируса, которую дает глава государства. Не доверяют в борьбе с пандемией Трампу даже 14% сторонников Республиканской партии.

«Президентские выборы 2020 года — по сути, референдум о доверии Трампу. То, как он справлялся с эпидемией коронавируса, будет главным вопросом этого голосования. То, что в слова Трампа о вирусе не верят — гигантская проблема для него, ведь мы обычно не голосуем за тех, кому не верим», — считает редактор CNN Крис Силизза.

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