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В Мексике с начала года убит уже третий журналист

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Фотографии убитых журналистов во время акции протеста перед представительством мексиканского штата Веракрус, 11 февраля 2016 года.
Фотографии убитых журналистов во время акции протеста перед представительством мексиканского штата Веракрус, 11 февраля 2016 года. AFP/Archivos
RFI

Директор одного из газетных издательств мексиканского штата Сонора Хорхе Мигель Армента был застрелен в субботу, 16 мая, боевиками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру штата. Во время нападения был убит также один полицейский, еще один получил ранение. Ранее Армента получал угрозы и был взят под государственную защиту.

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Журналист был застрелен в городе Сьюдад-Обрегон на севере страны в момент, когда журналист выходил из ресторана в сопровождении двух охранников. Армента возглавлял ежедневную и еженедельную газету. Он сам, а также некоторые журналисты издания получали угрозы, поэтому он находился под программой госзащиты.

Через штат Сонора, расположенный на границе с США, проходит основная часть мексиканского наркотрафика, за контроль над которым воюют сразу несколько мафиозных наркокартелей. Это уже третий убитый журналист в Мексике с начала 2020 года. По данным организации «Репортеры без границ», в 2019 году в Мексике было убито 10 журналистов. 9 из 10 случаев остаются не раскрыты.

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