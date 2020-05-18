ВОЗ: мир «дорого заплатит» за несоблюдение рекомендаций по COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике страны, которые проигнорировали рекомендации ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19. Он заявил это на открывшейся в понедельник, 18 мая, Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Гораздо более жесткая критика ожидается в отношении «родины коронавируса» Китая.

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«Мы наблюдали, как многие (страны, RFI) проявляли солидарность, но было очень мало единства в борьбе с COVID-19. Страны использовали разные стратегии, иногда противоречащие друг другу, и сейчас мы дорого платим за это. Многие страны проигнорировали рекомендации ВОЗ. Из-за этого вирус распространился по миру и в настоящее время атакует страны южного полушария, где последствия могут быть еще более тяжелыми. Есть риск нового пика и новых волн эпидемии» — произнес Антониу Гутерриш. О каких именно «проигнорировавших» странах идет речь, генсек ООН не уточнил.

Во Всемирной ассамблее здравоохранения принимают участие представители 194 стран-членов ВОЗ. В этот раз собрание происходит в режиме видеоконференции.

С начала первых официально зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Китае, в декабре 2019, в мире от коронавируса скончалось как минимум 313 611 человек. Сильнее всего эпидемией затронуты США, где наибольшее количество случаев заражения (почти 1,5 миллиона) и летальных исходов (около 90 тысяч). В Европе больше всего от коронавируса пострадала Великобритания, где от заболевания погибли 34 636 человек. Далее следуют Италия (31 908), Франция (28 108) и Испания (27 650).

Всемирная организация здравоохранения не давала предписаний странам провозглашать карантин. В ВОЗ советовали массово проводить тесты на наличие коронавируса, изолировать зараженных и больных, а также лечить в соответствии с медицинским протоколом всех, у кого заболевание COVID-19 было только заподозрено. Кроме этого, ВОЗ рекомендует сохранять меры по соблюдению социальной дистанции, чтобы остановить распространение вируса.

К рекомендациям ВОЗ отнеслись по-разному в разных странах. В США Дональд Трамп обвинил Китай в сознательном сокрытии информации о распространении коронавируса и о его опасности. Обвинив главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в подчинении Китаю, Белый дом прекратил финансировать организацию. Во время сегодняшнего выступления генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг скрытой критике это решение США. «ВОЗ незаменима. Она нуждается в дополнительных ресурсах для того, чтобы помочь развивающимся странам, которые вызывают у нас особое беспокойство, – произнес он, – Помощь развивающимся странам – это не вопрос благотворительности, это представляет всеобщий интерес. Страны севера не смогут победить COVID-19, если юг не устранит его одновременно».

Китай в центре внимания

Но не только США подвергли критике китайские власти. Многие страны требуют начала независимого расследования по поводу появления вируса SARS-CoV-2 в Ухане. Вполне возможно, что этот вопрос будет обсуждаться во время ассамблеи ВОЗ, которая продлится несколько дней.

Инициатором проведения международного расследования выступила Австралия. Согласно австралийским СМИ, 62 страны готовы поддержать резолюцию, в которой будет говориться о «независимой, полной и объективной» оценке действий государств в условиях пандемии. Такая формулировка не содержит обвинения априори и может быть принята, отмечает французская газета Le Monde. Согласно изданию, за нее готовы проголосовать страны ЕС, Канада, Новая Зеландия, Ирландия, Турция, Бразилия, Индонезия, Индия, Япония, Украина и Россия.

На все эти обвинения Китаю придется ответить. Глава КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи в первый день ассамблеи. Он заявил, что Китай вовремя сообщил миру о вспышке эпидемии коронавируса. «Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам»,— сказал Си Цзиньпин в понедельник, 18 мая.

По его словам, после победы над пандемией Китай «согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус».

Кроме того, председатель КНР объявил, что «Пекин в течение двух лет направит 2 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся». Он назвал международное сотрудничество и солидарность «самым мощным оружием против вируса» и призвал страны мира оказать активную политическую и финансовую поддержку ВОЗ.

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