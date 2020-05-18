Непросвещенная деспотия: за что Венесуэла отключила Франции свет и газ

Между Парижем и Каракасом накаляется дипломатический скандал: на прошлой неделе МИД Франции дважды вызывал «для объяснений» после Венесуэлы. Причина: испытания, которым подвергается французское дипломатическое представительство в Каракасе. Посла Франции, можно сказать, испытывают на прочность током и газом. Точнее, их отсутствием.

Реклама Читать далее

Дипломатические игры с электричеством

Все началось 2 мая, когда венесуэльские спецслужбы блокировали улицу, где расположена резиденция французского посла Ромена Надаля.

Как сообщает AFP, подступы к резиденции, которая находится в 5 минутах езды от посольства, перекрыли сотрудники тайной полиции — Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН). Они тщательно проверяют всех входящих и выходящих.

3 мая в резиденции отключили свет. Затем — газ и воду.

Проблему с электричеством пока решают при помощи дизельного генератора, но запасов топлива может хватить только на несколько недель, сообщает Le Monde. По данным AFP, из-за дефицита топлива нельзя привести в действие и насос, чтобы получить воду из близлежащей скважины. А цистернам, которые раньше развозили воду, теперь закрыт въезд в этот квартал.

13 мая, после того как венесуэльский посол был вторично вызван на ковер в Париже, французский МИД заявил: «Франция решительно осуждает принятые в последние дни меры, нарушающие нормальное функционирование нашего дипломатического представительства в Каракасе. Эти меры противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. (…) Французские власти ожидают, что эти меры будут незамедлительно прекращены...».

Но и к 18 мая положение французского посла не изменилось к лучшему.

В Венской конвенции, в частности, говорится о том, что «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».

Репрессии почти совпали с попыткой переворота

«Санкции» против посла Франции венесуэльские власти начали вводить не более чем за сутки до того, как их спецслужбы заявили о пресечении попытки госпереворота.

Были задержаны несколько десятков человек. Мадуро отметил: эти люди планировали провести операцию «Gedéon» по свержению «законной власти» Венесуэлы. Мадуро назвал операцию «венесуэльским заливом Свиней» (отсылка к неудавшейся американской операции по свержению Фиделя Кастро в 1961-м), и обвинил в ее организации Дональда Трампа, Колумбию и признанного западными странами в качестве «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Как подчеркивает France 24, предотвратить операцию венесуэльским спецслужбам было не так трудно. 1 мая агентство AP опубликовало расследование о «неудавшейся попытке» свержения Мадуро, которую проводил в 2019 году бывший американский «зеленый берет» Джордан Гудро, имеющий собственную частную военную компанию Silvercorp USA.

В публикации содержится много подробностей о его «операционных методах». Тем не менее, тем же вечером он дал «зеленый свет» операции «Gedéon». Операция завершилась провалом — мадуровские силы были к ней готовы: рано утром 3 мая восемь «повстанцев» погибли и еще «не менее 15» (как утверждает Мадуро) задержаны в приморском городе Мачуто, неподалеку от Каракаса. Затем прошли новые задержания, среди арестованных оказались два американца, бывших спецназовца.

Но даже если Вашингтон имеет отношение к организации этой попытки — на чем настаивает Мадуро (и что сам Дональд Трамп отрицает, говоря, что в таком случае послал бы «не маленькую группу, а целую армию»), вряд ли американцы стали бы привлекать к участию в ней «Париж». И даже Мадуро пока не обвинял в этом французов.

Что еще могло стать причиной «энергетических санкций» по отношению к послу Франции? Эмманюэль Макрон, конечно, активно поддерживает мадуровского противника Хуана Гуайдо — и даже принял его в Елисейском дворце, о чем затем открыто сообщил через твиттер — но все-таки это было еще в конце января.

Когда Гуайдо вернулся из своего «мирового турне», в аэропорту Каракаса его встречал французский посол, но не один, а вместе с послами Испании, Германии, Нидерландов, Польши и Румынии — и было это 11 февраля. Послы таким образом обеспечивали безопасность Гуайдо.

В конце февраля те же представители европейских стран «в более спокойной атмосфере» еще раз встречались с венесуэльским оппозиционером, пишет Le Monde.

18 февраля МИД Венесуэлы обвинял Надаля во «вмешательстве во внутренние дела» страны.

Но и тогда свет, воду и газ никто французскому послу в Каракасе не отключал.

Посол Франции Ромен Надаль (справа), один из участников встречи европейских послов с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо (справа). Каракас. 19.02.2019 © REUTERS - Marco Bello摄影

С чем может быть связан нынешний «демарш» по отношению к официальному французскому представителю?

«Репрессивные меры, принятые против посла Франции и других дипломатических резиденций на этой улице (пострадали также резиденции послов Австрии и ЮАР, и несколько венесуэльских семей, которые вынуждены были покинуть эту улицу после ее «обесточивания») могут быть связаны с циркулирующими в соцсетях слухами о (местонахождении) оппозиционера» Гуайдо, — полагает Le Monde.

Согласно этим слухам, Гуайдо — который, к слову, тоже отрицает свою причастность к неудавшемуся перевороту — «нашел убежище» в одной из дипломатических резиденций. Пока у этих слухов нет никаких документальных подтверждений.

Еще одна версия: Мадуро после очередного враждебного «жеста» «со стороны Запада» просто решил «выжить» последних представителей недружественных стран. Но если американцы уехали в марте 2019-го, то посольство Испании осталось — и уже больше года живет на таком «осадном положении», с отключенным электричеством, «питаясь» от генератора.

Теперь будем следить за тем, как станут развиваться наэлектризованные до предела отношения между Мадуро и Францией.

«Посол Надаль злоупотребляет привилегиями, предоставленными ему венесуэльским государством в качестве дипломатического должностного лица», — говорилось в упомянутой выше ноте протеста МИД Венесуэлы от 18.02.2020.

Сейчас эти слова читаются еще и как бытовое предупреждение. В доведенной до нищеты Венесуэле свет и газ, действительно, являются привилегиями.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться