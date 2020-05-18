Парламент Израиля утвердил состав нового коалиционного правительства

Парламент Израиля одобрил в воскресенье, 17 мая, состав коалиционного правительства Нетаньяху-Ганца.

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После самого долгого политического кризиса в истории Израиля, длившегося 500 дней, Кнессет утвердил коалиционное правительство Биньямина Нетаньяху и Биньямина Ганца.

Оба политика принесли присягу, необходимую для того, чтобы занимать пост премьер-министра. Предполагается, что в течение 18 месяцев функции главы правительства будет исполнять Нетаньяху, в то время как Ганц станет его заместителем, а 17 ноября 2021 года они обменяются должностями. Как передает корреспондент RFI в Иерусалиме, в партии Ганца «Кахоль-лаван» сомневаются в том, что в 2021 году Нетаньяху согласится уступить пост.

Ранее Ганц неоднократно заявлял, что не войдет в одно правительство с Нетаньяху, которого правоохранительные органы обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. Однако в итоге оба политика вошли в правящую коалицию, признав, что не желают допустить проведения в стране четвертых парламентских выборов за полтора года. Ганц писал об этом в своем твиттер-аккаунте, слова Нетаньяху приводит портал israelinfo.

Сообщалось, что 17 мая за доверие коалиционному правительству высказались 73 из 120 депутатов Кнессета. Должность спикера была передана ранее занимавшему пост министра туризма Яриву Левину из партии Нетаньяху «Ликуд». В новом правительстве блок Нетаньяху представлен 19 министрами, а «Кахоль-лаван» — 18.

Заседание Кнессета проходило в соответствии с рекомендациями израильских санитарных служб по предотвращения распространения коронавируса — депутаты были в медицинских масках. Портал israelinfo сообщал, что в связи с эпидемией новое правительство не стало нарушать социальную дистанцию и делать традиционное коллективное фото.

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