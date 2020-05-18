Цена нефти Brent превысила 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля.

В понедельник, 18 мая, резко выросли нефтяные котировки. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,08%, до 35,19 долларов за баррель. Рост мировых цен на нефть связывают с сокращением ее добычи крупнейшими производителями и c ожиданиями скорого восстановления спроса.

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Как свидетельствуют данные торгов на бирже, цена июльских закупок американской нефти марки WTI выросла на 10,4%, до 32,5 долларов за баррель. Российская нефть марки Urals подорожала чуть выше 30 долларов за баррель. Таких показателей российская нефть достигла впервые с середины марта.

«Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться и в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах», — цитирует издание Коммерсантъ эксперта Argus Media.

Рост нефтяных котировок ускорился после сообщения о том, что спрос на сырье в Китае, втором после США потребителе нефти в мире, почти вернулся к уровням, которые наблюдались до начала введения карантинных мер в стране, отмечает РБК.

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