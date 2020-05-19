Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала расследовать действия ВОЗ.

194 страны-члена ВОЗ, участвующие в ежегодной Всемирной ассамблее здравоохранения (высшего руководящего органа ВОЗ), приняли резолюцию, в которой говорится о «независимой оценке» действий организации во время пандемии коронавируса. Резолюция была принята на второй день работы ассамблеи во вторник, 19 мая.

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Резолюция указывает на необходимость «как можно раньше» начать поэтапный процесс «беспристрастной, независимой и комплексной оценки» действий ВОЗ во время пандемии для «извлечения уроков» из международных мер реагирования на COVID-19. Во время такого анализа должны будут оценены эффективность имеющихся в распоряжении ВОЗ механизмов, а также действия ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 и сроки их осуществления. Целью данного расследования является «улучшение наших общих способностей по предотвращению и борьбе с пандемиями», говорится в документе.

Кроме этого, документ указывает на необходимость «посредством организации исследовательских миссий на местах определить животный источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей вируса».

В единогласно принятой резолюции также говорится о необходимости всеобщего доступа к лекарствам от COVID-19. Документ призывает к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения, а также средствам, в том числе для тестирования, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Решение озвучила президент 73-й сессии ВАЗ Кева Байн во вторник. Резолюция под названием «Ответ на COVID 19» была представлена Евросоюзом от имени более чем 100 стран, среди которых Великобритания, Китай, Украина и Россия.

Ранее днем президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, обещав полностью прекратить финансирование организации и пересмотрев свое членство в организации, если она не предпримет шагов для «существенного улучшения» своей работы в течение 30 дней.

До этого Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп назвал организацию «марионеткой Китая», который «хочет скрыть достоверную информацию о происхождении коронавируса».

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