Дональд Трамп дал ВОЗ 30 дней на "существенные улучшения".

Президент США Дональд Трамп пригрозил не возобновлять приостановленное финансирование Всемирной организации здравоохранения, если она не предпримет шагов для «существенного улучшения» работы в течение 30 дней. Он также заявил о готовности прекратить членство США в организации.

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Письмо на имя главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса Трамп разместил в своем твиттере.

В письме говорится, что на данный момент деятельность ВОЗ не отвечает интересам США, потому организация не должна, хотя бы частично, финансироваться американскими налогоплательщиками. Если в течение 30 дней ВОЗ не скорректирует свою стратегию и не продемонстрирует независимость от Китая, Трамп пригрозил прекратить членство США в организации и не возобновлять финансовые взносы.

Напомним, в апреле США приостановили выплаты на период оценки роли ВОЗ в «сокрытии информации» о распространении коронавируса. Трамп заявил, что эксперты организации в своих оценках масштаба эпидемии основывались лишь на данных, полученных из Китая, что привело к росту числа заболевших в мире.

В документе изложен ряд претензий к ВОЗ. К примеру, утверждается, что уже в конце декабря в организации знали о сложной санитарной обстановке в китайской провинции Хубэй и в городе Ухань, однако предпочли скрыть эту информацию, «вероятно, по политическим мотивам». Трамп обвинил ВОЗ в том, что ее заявления о распространении COVID-19 были «весьма неточными и вводящими в заблуждение». Он также указал в письме Гебрейесусу, что ВОЗ положительно оценила ограничительные меры, введенные для борьбы с эпидемией в Китае, однако раскритиковала решение Штатов закрыть границы.

В ответ на ультиматум США Пекин обвинил Трампа в уклонении от выполнения обязательств перед ВОЗ и попытках «очернить Китай» в связи с пандемией COVID-19. Об этом, как сообщает AFP, заявил 19 мая пресс-секретарь китайского МИД Чжао Лицзянь.

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