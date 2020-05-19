США объявили о первых успехах в тестировании прививки от коронавируса.

Американское биотехнологическое предприятие Moderna объявила в понедельник, 18 мая, об успешном завершении первых тестов прививки от коронавируса.

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Лаборатории Moderna одними из первых в мире начали разработку вакцины от COVID-19. Это довольно новая инновационная компания, в которую американское правительство инвестировало 483 миллиона долларов.

Вечером в понедельник, 18 мая, пресс-служба компании объявила об успешном завершении тестов экспериментальной вакцины, проведенных на восьми добровольцах. В своем коммюнике Moderna объясняет, что речь идет о «позитивных промежуточных результатах». Экспериментальная вакцина, получившая название mRNA-1273 способна вызвать положительный иммунный ответ в организме человека, сходный с тем, который проявляется в организме человека, зараженного коронавирусом.

Первая фаза клинических тестов призвана также выяснить, не является ли новая вакцина токсичной для человека, и нет ли у нее опасных для здоровья побочных эффектов. Единственный побочный эффект, о котором предупреждает Moderna – это легкое покраснение кожи в районе укола.

Однако эти результаты являются предварительными. Для успешного завершения первой фазы клинических тестов необходимо дождаться результатов тестирования остальных добровольцев, так как в эксперименте участвуют 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Первая фаза клинических тестов началась 16 марта, это одно из самых ранних испытаний вакцины на людях. Если она пройдет успешно, вторая серия тестов на гораздо большем количестве пациентов будет запрограммирована на июнь, сообщает компания. В ней будут участвовать 600 человек. Вторая фаза клинических испытаний вакцины уже одобрена Американским агентством медикаментов. Как сообщил президент компании Moderna Стефен Хог, третья фаза испытаний, которая включает в себя тесты на тысячах пациентов, может начаться уже в июле.

На сегодняшний день клинические тесты на добровольцах проводят только 12 лабораторий мира, половина из которых находится в Китае. При этом проверку проходят почти сто различных формул вакцины, сообщает London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Соединенные Штаты инвестировали большие средства в разработку вакцины от COVID-19 в разные биологические лаборатории, одна из которых – принадлежит французской фармацевтической компании Sanofi.

Президент США Дональд Трамп восторженно отозвался о сообщении компании Moderna. «Я видел результаты, они потрясающие. Я счастлив, и биржи пошли в рост», – заявил он журналистам. Ранее Трамп говорил, что рассчитывает на то, что 300 миллионов первых, готовых для использования вакцин от COVID-19 должны поступить в медицинские учреждения к январю 2021.

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