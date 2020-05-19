Ученые: переболевшие атипичной пневмонией люди невосприимчивы к COVID-19

Группа ученых их Швейцарии и США установила, что переболевшие атипичной пневмонией люди невосприимчивы к COVID-19.

Люди, перенесшие тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), названный также атипичной пневмонией, не заражаются новым коронавирусом. К такому выводу пришла группа американских и швейцарских ученых, опубликовавших свое исследование в научном журнале Nature.

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Как выяснила группа из 25 специалистов, заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Поэтому переболевшие SARS-CoV люди не заражаются SARS-CoV-2.

Напомним, вспышка атипичной пневмонии (SARS-CoV или ТОРС) произошла в 2003 году в Китае. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года на юге страны, затем болезнь быстро распространилась на соседние Гонконг и Вьетнам. В течение года случаи заболевания обнаруживались в 29 странах, всего было отмечено 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом. Таким образом, смертность от ТОРС равна примерно 10% от количества заболевших, что намного превышает смертность от нового коронавируса.

Наибольшее число случаев ТОРС было обнаружено в Китае, Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и Канаде. Последний случай заболевания ТОРС был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване. Эпидемию удалось остановить благодаря строгим мерам контроля, а также благодаря тому, что возбудитель ТОРС, SARS-CoV, гораздо менее заразен. Переносить его могут только люди, у которых уже появились симптомы заболевания. Поэтому всех больных тогда удалось быстро изолировать.

Что касается последнего исследования на антитела к COVID-19, то ученые пришли к выводу, что одна из разновидностей таких антител — S309 — может эффективно нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV-2. Таким образом, люди, перенесшие острый респираторный синдром, могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу.

Исследователи отмечают, что антитела, взятые из крови переболевших пациентов, могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19 и для профилактики заболевания у людей с высоким риском заражения.

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