В Новой Зеландии задумались о четырехдневной рабочей неделе для перезапуска экономики

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн озвучила идею четырехдневной рабочей недели для перезапуска экономики после семи недель карантина. Ее слова приводит в среду, 20 мая, AFP.

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Глава правительства заявила, что поддерживает креативные и гибкие идеи, которые могут помочь перезапустить экономику на фоне пандемии коронавируса. Идею о четырехдневной рабочей неделе премьер-министр озвучила через день после встречи с представителями туриндустрии.

Таким образом власти предлагают поддержать туризм и гостиничный бизнес — отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. Предполагается, что увеличение числа выходных дней позводит людям тратить больше денег.

«Это необычный момент, и мы должны быть готовы к рассмотрению необычных идей», — заявила Джасинда Ардерн журналистам. По ее словам, возможностей много, и власти открыты для новых предложений.

Пятимиллионная Новая Зеландия, где в конце марта были введены строгие карантинные меры, лучше других справилась с эпидемией. По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику пандемии в реальном времени, в стране было выявлено лишь 1503 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ее последствий умер 21 человек.

В конце апреля Джасинда Ардерн объявила, что Новая Зеландия «выиграла битву против коронавируса» и карантинные меры будут смягчены. Границы пока остаются закрытыми, но, как отмечает AFP, жители могут свободно передвигаться внутри страны.

Три года назад Джасинда Ардерн в 37 лет стала самым молодым премьер-министром в истории Новой Зеландии. Год спустя она приняла участие в гей-параде, а также выступила за легализацию марихуаны.

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