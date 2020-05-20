Из-за циклона «Ампан» в Индии и Бангладеш объявили об эвакуации двух миллионов человек

Циклон должен выйти на сушу во второй половине дня 20 мая между индийским городом Дига и остров Хатия в Бангладеш.

Из-за надвигающегося циклона «Ампан» власти Индии и Бангладеш объявили об эвакуации жителей северного побережья Бенгальского залива. В зоне риска оказались более двух миллионов человек. Об этом в среду, 20 мая, сообщает AFP.

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Порывы ветра достигают 255 км/ч. Циклон должен выйти на сушу во второй половине дня 20 мая между индийским городом Дига и остров Хатия в Бангладеш. Власти заявили об открытии более 12 тысяч временных центров для размещения эвакуированных из-за циклона жителей.

По данным метеорологов, приливная волна достигнет высоты 5 метров. Этот циклон может стать самым разрушительным для региона с 2007 года, когда на побережье Бенгальского залива обрушился циклон «Сидр», жертвами которого стали более трех тысяч человек.

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