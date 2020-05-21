США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США объявили о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, который разрешает полеты разведывательные полеты без оружия в воздушном пространстве государств-участников. Об этом 21 мая сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.

Реклама Читать далее

Как отмечает Reuters, США официально покинут Договор по открытому небу через полгода, согласно его условиям. AP сообщает, что США уведомили о своем решении международных партнеров в четверг, 21 мая. По данным New York Times, США проинформируют Россию о своем намерении выйти из договора в пятницу. В Москве заявили, что пока не получали официального уведомления.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки. С момента вступления в силу в 2002 году он позволяет более 30 странам-участницам проводить невооруженные разведывательные полеты над территориями этих государств. Задачей договора называется укрепление доверия и предотвращение конфликтов.

В Вашингтоне заявили, что основная причина выхода из договора — неоднократные нарушения со стороны России. Источники AP в Белом доме указывают, что Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, недалеко от Абхазии и Южной Осетии, а также затрудняла наблюдения в Калининграде.

Кроме того, в Белом доме указывают, что снимки, получаемые во время разведывательных полетов, можно дешевле получить с американских или коммерческих спутников.

Оппоненты Дональда Трампа — демократы — полагают, что выход из Договора по открытому небу подорвет отношения США с европейскими союзниками, которые рассчитывают на это соглашение для контроля над военной активностью России. Они критикуют тот факт, что важное решение в сфере национальной безопасности было принято в разгар падемии. И предполагают, что это было сделано именно сейчас, чтобы ограничить обсуждения в Конгрессе и снизить внимание общественности к этому решению.

Оппоненты Дональда Трампа считают, что договор — в интересах США, а затраты на его реализацию не велики. Как писала «Би-би-си», по статистике, США проводят в три раза больше наблюдательных полетов над Россией, чем Россия — над США. Российские агентства отмечают, что Россия также заявляла о нарушениях соглашения с американской стороны.

New York Times отмечает, что это решение Трампа может свидетельствовать о его нежелании продлевать и СНВ-3 — двусторонний договор между Москвой и Вашингтоном о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Договор рассчитан на 10 лет с возможностью продления. Он истекает вскоре после инаугурации следующего президента США в 2021 году.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться