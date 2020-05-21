Эпидемия коронавируса и рост цен на золото

В начале этой недели цены на золото достигли своего максимума за последние семь лет. Росту котировок способствуют низкие процентные ставки и увеличивающиеся долги государств, связанные с расходами на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Подробности — в материале журналистки французской службы RFI Клер Фаже.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

Цена тройской унции золота снова выросла во вторник, 19 мая. Накануне стоимость драгоценного металла приблизилась к 1800 долларам, но затем опустилась до 1730 долларов после того, как было объявлено, что лаборатория Moderna начинает «перспективные испытания» вакцины против коронавируса. Новость ненадолго вернула уверенности фондовым рынкам. Но, несмотря на волатильность, восходящий тренд котировок на рынке золота сохраняется.

Убежище для инвесторов во время пандемии

Золото более чем когда-либо становится безопасным убежищем во времена пандемии. Инвесторы задаются вопросом о продолжительности санитарного кризиса и, прежде всего, о его экономических последствиях в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 19 мая стало известно, что в США в апреле запуск строительства новых домов сократился на 30%.

Экономические риски и эскалация напряженности в отношениях США и КНР

К этому добавляются мрачные прогнозы главы Федеральной резервной системы США относительно уровня безработицы, который может подняться до 20 или 25% в первой экономике планеты. Если Джером Пауэлл исключает кризис масштабов 1929 года, а также возможность отрицательных процентных ставок в США, ключевые процентные ставки остаются очень низкими по обе стороны Атлантики. На этом теряют инвесторы, обеспокоенные колоссальным долгом стран, пострадавших от эпидемии коронавируса. Не предвещает ничего хорошего для мировой экономики и эскалация напряженности в отношениях между Китаем и США.

Исторический рекорд по инвестициям в фонды EFT

Инвестиции в золотые слитки с лихвой компенсировали падение продаж золотых украшений. Ювелиры прекратили работу на время карантина. Китайцы и индусы, крупнейшие потребители золотых ювелирных изделий в мире, сократили свои покупки в первом квартале этого года из-за неустойчивости национальных валют. Однако инвестиции в фонды, связанные с рынком золота, значительно выросли по сравнению с последними четырьмя годами. Кроме того, частные лица приобрели на 36% больше золотых монет, чем за тот же период 2019 года, особенно в западных странах.

Добыча полезных ископаемых в упадке

Центральные банки все же продолжают наращивать свои золотые запасы, но менее быстрыми темпами, чем в прошлом году, Объяснить это можно тем, что у них сейчас слишком много других расходов. Что касается добычи золота, на ней эпидемия тоже сказывается отрицательно. Добыча драгоценного металла в первом квартале упала на 3%, до самого низкого уровня за последние 5 лет. В ЮАР работы в горнодобывающей промышленности замедлились из-за санитарных мер, связанных с коронавирусом. В России военные даже установили полевой госпиталь возле крупнейшего золотодобывающего месторождения компании «Полюс» в Сибири.

Хорошие результаты золотодобывающих компаний

Несмотря на снижение производства и затраты на санитарные превентивные меры, горнодобывающие компании — от канадского гиганта Barrick до более мелких компаний в Западной Африке, таких как Terrange или Endeavour — благодаря взлету цен на золото получили хорошую прибыль в первом квартале текущего года.

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