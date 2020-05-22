В Пакистане пассажирский самолет упал на жилые дома

В пакистанском городе Карачи упал пассажирский самолет A320 «Пакистанских международных авиалиний». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на авиационные службы Пакистана.

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Самолет выполнял внутренний рейс PK-8303 по маршруту Лахор — Карачи и разбился при заходе на посадку в международный аэропорт «Джинна». По предварительным данным, на борту находилось 90 пассажиров.

По сообщению новостного канала Dunya News, который ссылается на собственные источники в службах аэропорта, на борту находилось 105 человек — 99 пассажиров и шесть членов экипажа. Данных о погибших и выживших пока нет.

Самолет упал на жилой квартал в 4 км от аэропорта. По предварительным данным, пострадали четыре жилых дома. На место прибыли армия и полиция. На видео в социальных сетях видно дым, который поднимается с предполагаемого места крушения.

Катастрофа произошла спустя всего несколько дней после того, как в Пакистане были возобновлены коммерческие полеты, приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса.

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