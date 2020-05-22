«Мятежи» в Гонконге и коронавирус: что обсудят на заседании высшего законодательного органа Китая

В Пекине в пятницу, 22 мая, открылось ежегодное Всекитайское собрание народных представителей. Депутаты обсудят стратегию по выходу из экономического и социального кризиса, вызванного коронавирусной эпидемией. В повестку дня заседания высшего органа законодательной власти, которое пришлось перенести более чем на два месяца из-за пандемии, внесли проект закона об изменении правовой системы Гонконга. Правозащитники опасаются, что законопроект может фактически положить конец принципу «одна страна, две системы».

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Ежегодное Всекитайское собрание народных представителей, которое является высшим органом законодательной власти в стране, должно было пройти еще в начале марта, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Кроме того, нынешнюю сессию сократили в два раза: в 2020 году она продлится одну, а не две недели.

Как сообщает корреспондент RFI в Китае Стефан Лагард, для того, чтобы принять участие в ежегодной сессии собрания народных представителей, а также в заседании высшего совещательного органа страны ВК НПКСК, в Пекин приехали пять тысяч депутатов. Для властей проведение ежегодной сессии — повод показать, что Китай смог добиться успеха в борьбе с пандемией.

Одной из главных тем сессии станет борьба с социальным и экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Согласно официальным данным, в апреле уровень безработицы в стране вырос до 6% — при этом, по мнению экономистов, реальная цифра может достигать 25%.

Как объявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии, на фоне эпидемии и экономического кризиса Китай впервые откажется от целевого показателя роста ВВП. Он назвал обстановку в мировой финансовой системе «неопределенной» и заявил, что делать прогнозы при «непредсказуемых фактах» невозможно. После этого цены на нефть, которые в последние дни росли из-за относительной стабилизации рынков, упали на 5%. Июльские фьючерсы на Brent опустились ниже 35 долларов за баррель.

Одним из наиболее обсуждаемых документов на повестке дня стал закон о национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что он поставит под запрет ведение «подрывной деятельности», призывы к сепаратизму и «мятежи» на территории автономии. При этом документ будет принят в Пекине, а не в Гонконге, который также обладает Законодательным собранием.

Как сообщает агентство «Синьхуа», которое цитирует ТАСС, проект акта носит название «законопроект о создании и оздоровлении правовой системы и механизма исполнения по защите национальной безопасности в специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга — прим. RFI)».

Правозащитники опасаются, что закон может быть использован против несогласных с политикой Китая, миллионы которых вышли на улицы города в прошлом году. Как пишет Reuters, Гонконг фактически лишится возможности самостоятельного управления в сфере национальной безопасности.

По данным Bloomberg, опасаясь усиления цензуры, жители Гонконга начали скачивать VPN-сервисы, которые позволят обойти регулирование интернета со стороны Китая. Популярность известного сервиса NordVPN за сутки выросла в 120 раз.

В Сенате США заявили, что пересмотрят свои отношения с Китаем в случае принятия закона о национальной безопасности. Лидер Республиканцев Митч Макконнелл назвал его «давлением» на Гонконг со стороны Пекина.

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