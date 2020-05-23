Бразилия «вышла» на второе место по числу заболевших Covid-19

По итогам пятницы, 22 мая, Бразилия стала второй страной в мире по числу выявленных случаев коронавируса, «обогнав» Россию. Всемирная организация здравоохранения назвала Латинскую Америку «новым эпицентром» пандемии.

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Как сообщило агентство Reuters, по данным на вечер пятницы в Бразилии было зарегистрировано 330 890 случаев заболевания, а общее число умерших от Covid-19 — 21 048. Всемирная организация здравоохранения, назвав Латинскую Америку «новым эпицентром» пандемии, отметила чрезвычайно тревожную ситуацию в Бразилии, пишет AFP.

Как отмечает агентство РИА-Новости, президент Бразилии Жаир Болсонару не раз высказывался против жесткого карантина в стране. Мнение президента противоречит позиции ряда губернаторов, которые самостоятельно вводят строгие меры изоляции на территориях штатов и городов. Такое право им дал Верховный суд страны.

Утром в субботу, 23 мая, после очередной публикации данных, Россия временно «вернулась» на второе место в коронавирусном списке. Согласно данным оперштаба при правительстве, в РФ за последние сутки выявили 9 434 случая заражения, и, таким образом, общее число заболевших Covid-19 составило 335 882. При этом, по официальным данным, жертвами этой болезни в России стали 3 388 человек.

Статистика из Бразилии за 23 мая, из-за разницы во времени, будет опубликована позднее.

Самое большое количество заразившихся коронавирусом по-прежнему зарегистрировано в Соединенных Штатах: более 1 миллиона 600 тысяч человек, из них более 96 тысяч умерли.

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