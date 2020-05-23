Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97 человек

Власти Пакистана сообщили, что в результате авиакатастрофы в провинции Синд погибли 97 человек. Об этом в субботу, 23 мая, пишет газета Doon со ссылкой на местную администрацию. Ранее сообщалось, что при падении самолета Airbus A320 на жилой квартал города Карачи скончались 92 человека.

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Как сообщили власти страны, двум пассажирам рейса PK8303 удалось выжить. Один из них — президент крупного банка Bank of Punjab Зафар Масуд. Согласно предварительным данным, он сидел на первом ряду лайнера. У банкира сломано бедро и ключицы, однако его жизнь находится вне опасности. По сообщениям СМИ, Зафар Масуд не получил ожогов, несмотря на возгорание после падения самолета.

Лайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, на борту которого были 99 человек, включая экипаж, упал вблизи аэропорта города Карачи за минуту по посадки.

На кадрах с места трагедии видно, что после падения в жилом районе начался сильный пожар. Однако, согласно официальным данным, никто из жителей города, которые находились на земле в момент падения, не погиб.

Что стало причиной катастрофы, власти пока не сообщают. Перед крушением пилот сообщал о проблемах с выпуском шасси, потере двух двигателей, а после подал сигнал бедствия. По данным местной газеты Nation, лайнер мог упасть из-за столкновения со стаей птиц. Напомним, в августе 2019 года по этой причине в поле рядом с аэропортом Жуковский совершил аварийную посадку самолет Airbus A321. Тогда никто не погиб.

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