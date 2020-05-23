WP: в администрации Трампа обсудили возможность новых ядерных испытаний

В администрации президента Соединенных Штатов обсудили возможность проведения ядерных испытаний — первых почти за тридцать лет. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

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В сообщении, которое цитирует «Коммерсант», говорится о том, что обсуждение прошло на встрече высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность.

Встреча прошла 15 мая. Ее участники обсуждали, какой ответ следует дать на действия России и Китая. В администрации Дональда Трампа уверены, что Москва и Пекин проводят испытания ядерного оружия малой мощности.

По итогам встречи не было принято окончательного решения, обсуждение должно продолжиться, — заявил один источник Washington Post. Другой источник заверил, что участники совещания все-таки договорились избежать возобновления испытаний, и вместо этого принять «другие меры» «в ответ на угрозы, исходящие от Китая и России».

В последний раз американцы проводили ядерные испытания 23 сентября 1992 года. Они прошли на полигоне в штате Невада.

После появления материала Washington Post российское государственное агентство РИА-Новости опубликовало «заявление эксперта», который предположил, что если Соединенные Штаты проведут новый взрыв, Россия может выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сайт новостной программы телеканала «Россия» поделился этим мнением под заголовком «Российский ответ на ядерные испытания может превратить американские инвестиции в пустышку».

Напомним, вчера, 22 мая Франция и десять других стран ЕС «выразили сожаление» в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. При этом Представители стран Евросоюза заявили, что «разделяют опасения» Вашингтона относительно того, как Россия выполняет договор. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Сейчас он позволяет 34 странам проводить невооруженные разведывательные полеты над территориями участников соглашения. В Вашингтоне заявили, что основная причина выхода из договора — неоднократные нарушения со стороны России. Российские власти заявляли о нарушениях с американской стороны.

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