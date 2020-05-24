В США есть «политический вирус»: глава МИД Китая увидел новую Холодную войну

Китай и Соединенные Штаты находятся «на грани новой Холодной войны», заявил в воскресенье, 24 мая, министр иностранных дел КНР Ван И. Он «с сожалением» напомнил, что «напряжение» между Вашингтоном и Пекином выросло в связи с пандемией COVID-19, и виной тому являются «некоторые политические силы в США». Ван И также отметил, что требования компенсаций от Китая в связи с распространением коронавируса являют собой пример «отречения от человеческой совести».

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По словам Ван И, которого цитирует AFP, обвинения в адрес Китая не имеют под собой оснований. Тем не менее, власти страны готовы к «независимому международному расследованию».

«Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс», который «должен базироваться на науке» и вестись под контролем Всемирной организации здравоохранения, — цитирует китайского министра ТАСС.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что иски к Китаю с требованиями компенсаций в связи с распространением вируса являются «нарушением международного права и отречением от человеческой совести».

Агентство уточняет, что заявления были сделаны на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Как сообщает AFP, в ухудшении американо-китайских отношений Ван И обвинил «некоторые политические силы в США», «толкающие наши страны на грань новой Холодной войны». «Помимо разрушительных последствий, связанных с новым коронавирусом, в США распространяется политический вирус», — заявил глава МИД Китая.

France-Presse подчеркивает, что китайский министр не упоминал в связи с этим имя президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп уже несколько раз делал жесткие заявления об ответственности Китая за распространение коронавируса. «Это хуже Перл-Харбора, хуже, чем 11 сентября. На нас никогда еще не было такой атаки», — в частности говорил глава Белого дома. Он пригрозил Пекину санкциями и не исключил «разрыва всех отношений» с КНР.

Соединенные Штаты больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. В стране зарегистрировано уже более 1,6 млн заболевших, жертвами COVID-19 стали уже почти 100 тысяч жителей США.

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