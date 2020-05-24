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В США есть «политический вирус»: глава МИД Китая увидел новую Холодную войну

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El ministro de Relaciones Exteriroes de China, Wang Yi, ofrece una rueda de prensa online durante el Congreso Nacional del Pueblo el 24 de mayo de 2020 en Pekín
El ministro de Relaciones Exteriroes de China, Wang Yi, ofrece una rueda de prensa online durante el Congreso Nacional del Pueblo el 24 de mayo de 2020 en Pekín AFP
RFI

Китай и Соединенные Штаты находятся «на грани новой Холодной войны», заявил в воскресенье, 24 мая, министр иностранных дел КНР Ван И. Он «с сожалением» напомнил, что «напряжение» между Вашингтоном и Пекином выросло в связи с пандемией COVID-19, и виной тому являются «некоторые политические силы в США». Ван И также отметил, что требования компенсаций от Китая в связи с распространением коронавируса являют собой пример «отречения от человеческой совести».

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По словам Ван И, которого цитирует AFP, обвинения в адрес Китая не имеют под собой оснований. Тем не менее, власти страны готовы к «независимому международному расследованию».

«Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс», который «должен базироваться на науке» и вестись под контролем Всемирной организации здравоохранения, — цитирует китайского министра ТАСС.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что иски к Китаю с требованиями компенсаций в связи с распространением вируса являются «нарушением международного права и отречением от человеческой совести».

Агентство уточняет, что заявления были сделаны на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Как сообщает AFP, в ухудшении американо-китайских отношений Ван И обвинил «некоторые политические силы в США», «толкающие наши страны на грань новой Холодной войны». «Помимо разрушительных последствий, связанных с новым коронавирусом, в США распространяется политический вирус», — заявил глава МИД Китая. 

France-Presse подчеркивает, что китайский министр не упоминал в связи с этим имя президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп уже несколько раз делал жесткие заявления об ответственности Китая за распространение коронавируса. «Это хуже Перл-Харбора, хуже, чем 11 сентября. На нас никогда еще не было такой атаки», — в частности говорил глава Белого дома. Он пригрозил Пекину санкциями и не исключил «разрыва всех отношений» с КНР. 

Соединенные Штаты больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. В стране зарегистрировано уже более 1,6 млн заболевших, жертвами COVID-19 стали уже почти 100 тысяч жителей США.

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