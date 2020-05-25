ВОЗ предупредила о возможности нового пика пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что число заболеваний коронавирусом на планете может резко вырасти в любой момент. Если раннее ВОЗ предупреждала о второй волне пандемии осенью 2020 года, то теперь организация считает, что первая волна еще не закончена.

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О том, что уже в настоящей волне пандемии может случиться второй пик, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

В ВОЗ уточняют, что коронавирус распространяется на разных континентах с разной скоростью. Если в Европе можно говорить о спаде, то в южном полушарии планеты сейчас отмечен рост заболеваний.

«Я считаю, это зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Майкл Райан журналистам.

Он пояснил, что под «второй волной» в классическом понимании специалисты имеют в виду ситуацию, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова. По мнению ВОЗ, такой сценарий может стать реальным для многих стран через несколько месяцев. При этом вторая волна COVID-19 в странах северного полушария может совпасть с сезонным гриппом.

Однако и сейчас можно ожидать нового пика пандемии. «Мы не можем делать допущения. У нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик в этой волне», — заметил Райан, добавив, что такое уже случалось во время предыдущих пандемий, например пандемии испанского гриппа. «Это был второй пик, необязательно вторая волна», — пояснил сотрудник ВОЗ.

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