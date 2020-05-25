В Испании открылся пляжный сезон, в Японии отменили ЧС: как страны смягчают санитарные ограничения

Смотрители испанских пляжей должны следить за тем, чтобы безопасная дистанция между группами отдыхающих соблюдалась, а зонтики были расставлены на расстоянии не менее 4 метров друг от друга.

Многие страны постепенно продолжают смягчать ограничительные меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса: в Испании открылись некоторые пляжи, в Японии отменили режим ЧС, а жителям Новой Зеландии разрешили собираться группами до 100 человек. Во Франции о дальнейших планах по снятию карантина объявят в течение недели.

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После долгого карантина, введенного для сдерживания пандемии коронавируса, в Мадриде и Барселоне начали открываться террасы баров и ресторанов, возобновили работу парки и некоторые пляжи. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает агентство France-Presse.

AFP передает, что теперь жителям Мадрида и Барселоны разрешено собираться группами не более 10 человек. При этом они должны носить защитные маски, особенно если соблюдение безопасной дистанции невозможно.

Напомним, Мадрид, Барселона и большая часть автономной области Кастилия и Леон наиболее сильно пострадали во время эпидемии COVID-19, потому смягчения санитарных ограничений стартовали там лишь теперь, в то время как в других частях страны этот процесс начался раньше. Другие регионы переходят к так называемой второй фазе снятия ограничений. Это означает, что более не будут действовать временные ограничения на занятия спортом, а рестораны смогут возобновить работу, ограничив при этом количество посетителей.

Для посетителей открылись пляжи на Канарских и Балеарских островах, а также большинство пляжей на побережье Андалусии. Обязательным условием для посещения пляжей является соблюдение мер санитарной безопасности. Смотрители должны следить за тем, чтобы безопасная дистанция между группами отдыхающих соблюдалась, а зонтики были расставлены по пляжу на расстоянии не менее 4 метров друг от друга.

Напомним, ранее испанские власти заявляли о намерении открыть границы для иностранных туристов.

В Японии, где смягчение санитарных мер началось 14 мая, в понедельник, 25 мая, сообщили об отмене режима чрезвычайной ситуации в регионах, особенно сильно пострадавших от пандемии. При этом власти подчеркнули, что жителям префектур Канагава, Хоккайдо и Токио, где, по мнению экспертов, санитарная обстановка наименее стабильна, следует быть особенно внимательными и продолжать ответственно подходить к соблюдению мер безопасности.

Как сообщает газета Nikkei, правительство также выделило дополнительные средства в размере примерно 852 млрд евро для поддержки предприятий, чье финансовое положение пошатнулось в условиях пандемии. Ожидается, что этот шаг должен быть окончательно одобрен в среду, 27 мая.

В Новой Зеландии разрешили собираться группами до 100 человек. С таким заявлением 25 мая выступила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. На прошлой неделе Ардерн выступила с идеей введения четырехдневной рабочей недели для перезапуска экономики после семи недель карантина. Таким образом власти предлагают поддержать туризм и гостиничный бизнес — отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. Предполагается, что увеличение числа выходных дней позволит людям тратить больше денег.

Правительство Франции должно объявить о дальнейших мерах по снятию карантина в течение недели. Ожидается, что станут известны условия проведения отпусков в июне, то, на какие расстояния можно будет путешествовать внутри страны, какие санитарные меры предосторожности придется соблюдать.

Пока передвижения французов внутри страны ограничены дистанцией в 100 км от места жительства, если нет возможности подтвердить острую необходимость перемещения на более дальние расстояния.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV также не исключил в понедельник, 25 мая, что к концу недели может быть представлен план возобновления работы ресторанов. Кроме того, по словам министра, период летних распродаж во Франции может быть перенесен на три недели. По первоначальному плану он должен был начаться 24 июня.

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