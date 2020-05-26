ВОЗ приостановила клинические исследования гидроксихлорохина при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические исследования гидроксихлорохина в ряде стран. Решение было принято после публикации в медицинском журнале The Lancet, где говорится о бесполезности и даже вреде хлорохина и его производных для пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 25 мая, объявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Международное клиническое исследование под названием «Солидарность» с целью найти эффективное лекарство от COVID-19 ВОЗ начала два месяца назад совместно с сотнями больниц по всему миру. Среди потенциальных лекарств против COVID-19 тестировался и гидроксихлорохин. Его использование временно приостановили для анализа всех данных, полученных в рамках исследований.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet 22 мая опубликовал результаты масштабного исследования, согласно которым применение хлорохина и его производных (например, гидроксихлорохина) при коронавирусной инфекции бесполезно. Более того, выяснилось, что эти препараты увеличивают риск сердечной аритмии и летального исхода. В исследовании участвовали 96 тысяч пациентов с коронавирусом в 671 больнице. Около 15 тысяч из них принимали хлорохин или гидроксихлорохин (с антибиотиками или без). Затем результаты лечения у этих пациентов сравнили с показателями остальных 81 тысячи пациентов, которые не принимали хлорохин.

Хлорохин уже несколько десятилетий прописывают при малярии. Его также назначают при волчанке и ревматоидном артрите. В феврале этого года глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт заявил об эффективности гидроксихлорохина в сочетании с антибиотиком для лечения COVID-19. Он сослался в том числе на исследования, проведенные в Марселе. Антималярийный препарат для лечения коронавирусной инфекции затем «разрекламировал» Дональд Трамп, признавшийся, что сам его принимает для профилактики. Позднее он, правда, заявил, что прекратил его принимать.

Министр здравоохранения Бразилии рекомендовал использовать хлорохин для лечения и легких случаев COVID-19.

Во Франции официально разрешено назначать гидроксихлорохин при COVID-19, однако использование этого препарата могут пересмотреть, учитывая новые данные. Пока во Франции этот препарат пациентам с коронавирусной инфекцией назначают только в больницах, по коллегиальному решению врачей и только в тяжелых случаях.

На данный момент не существует препарата с подтвержденной эффективностью против новой коронавирусной инфекции. Нет пока и вакцины.

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