В ВМО предупредили о рекордно жарком лете на фоне коронавируса

В Всемирной метеорологической организации предупредили о рекордно жарком лете на фоне пандемии коронавируса.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая входит в ООН и занимается мониторингом и защитой окружающей среды, предупреждает: предстоящее лето будет рекордно жарким. При этом на фоне пандемии коронавируса санитарные риски, связанные с жарой, повышаются.

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Всемирная метеорологическая организация призывает государства выработать специальный план для того, чтобы гарантировать безопасность граждан во время пиков жары и при этом защитить их от коронавируса.

Как отмечает AFP, рекомендуемые обычно при жаре меры, в частности использование закрытых общественных пространств с кондиционированным воздухом для того, чтобы освежиться, противоречат санитарным рекомендациям в связи с коронавирусом.

«Мы переживаем один из наиболее жарких годов в истории метеонаблюдений, — заявила официальный представитель ВМО Клэр Нуллис в ходе пресс-конференции в Женеве 26 мая. — Для многих COVID-19 усиливает санитарные риски, связанные с жарой».

По ее словам, ВМО в партнерстве с другими организациями начала кампанию, чтобы помочь государствам справиться с двойным кризисом: жарой и коронавирусом.

Ранее, 13 мая, ВМО предупредила, что летом 2020 года планету ждут аномальные погодные явления — чрезвычайно высокая температура поверхности океана в тропических широтах, а также дефицит осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан.

Апрель 2020 года стал одним из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура на 0,7 °C превысила средний показатель с 1981 года.

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