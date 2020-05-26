Замедлит ли пандемия коронавируса глобальное потепление?

Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. В момент, когда в разных регионах мира в карантин попали более миллиарда человек (около 20% населения планеты), резко сократилась деятельность промышленных предприятий и воздух планеты очистился. Сегодня ученые пытаются предсказать, насколько этот «всемирный карантин» замедлит процесс глобального потепления.

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Согласно нескольким прогнозам, снижение выбросов парниковых газов в атмосферу к концу 2020 года составит от 5% до 7%. Это гораздо больше, чем планировали страны, подписавшие Парижское соглашение по климату 2015 года. Но такое рекордное снижение является не следствием усилий по внедрению так называемых «зеленых технологий», а благодаря обрушившемуся на человечество вирусу.

Как подсчитала группа американских и британских ученых, в зимний период в Китае и с марта по апрель 2020 года в Европе выбросы углекислого газа в атмосферу сократились на 7%. Это связано не только с остановкой заводов, но и с резким сокращением движения автомобильного и авиатранспорта.

В начале апреля, когда в карантине оказалось наибольшее количество людей по всему миру, снижение выбросов углекислого газа достигло 17%. Такие результаты исследования были опубликованы 19 мая в журнале Nature Climate Change. Рекордсменами в этом снижении стали Китай, США, Евросоюз и Индия, то есть страны и регионы, которые традиционно выбрасывают наибольшее количество СО2 в атмосферу. В сумме эти четыре лидера сократили «производство» СО2 на 62% от общего объема выбросов, то есть на миллиард тонн с начала 2020 года. Для сравнения, в 2019 году общее количество выбросов углекислого газа в атмосферу составило 37 миллиардов тонн (что стало рекордом за последние десятилетия).

Что касается Франции, то за время карантина выбросы парниковых газов в атмосферу снизились в стране на 30%. Прежде всего это связано со снижением использования автомобильного транспорта, на долю которого ежегодно приходится 31% выбросов (на промышленность — 25%). Пустые автотрассы и городские улицы в течение двух месяцев позволили сократить количество выбросов СО2 во Франции на 20 миллионов тонн (60% от общего объема).

Самым значимым днем стало 7 апреля, когда в целом на планете доля транспортного загрязнения атмосферы снизилась на 40%, промышленного — на 25%, энергетического — на 19% и на 10% — в авиатранспорте.

Как заявила соавтор исследования Корнин Ле Кере, «карантин привел к значительным изменениям в использовании загрязняющих атмосферу видов топлива, но возможно, что такое снижение выбросов СО2 будет временным, так как оно связано с изменениями в экономике, особенно в транспортном и энергетическом секторе».

Как предполагают ученые, если мировая экономика вернется к своему привычному ритму к середине июня, то по итогам 2020 года общее снижение выбросов парниковых газов в атмосферу составит 4%. Однако такой сценарий ученые считают наименее вероятным. Карантин не снят в странах южного полушария, возобновление работы авиатранспорта в полной мере откладывается чуть ли не до конца текущего года.

В случае постепенного выхода стран из карантина — что наиболее вероятно — замедлится экономический рост, что позволит сократить выбросы парниковых газов на 7% к концу 2020 года.

«Это капля в море», — заявляет директор исследований климатических изменений в Национальном метеорологическим бюро Великобритании Ричард Беттс. Так как в последующие годы следует ожидать повышения концентрации парниковых газов в атмосфере. «Мы должны сокращать выбросы, причем делать это очень быстро», — добавляет ученый, который считает, что глобального потепления уже не избежать, можно лишь немного уменьшить его эффект.

Парижское соглашение по климату предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу, чтобы ставшее неизбежным глобальное потепление на планете ограничилось +1,5°C по сравнению с доиндустриальной эрой. Для этого требуется сокращать выбросы СО2 на 7,6% в год, начиная с 2020 и вплоть до 2030 года. Пока же загрязнение атмосферы шло нарастающими темпами. К настоящему моменту средняя температура на Земле уже повысилась на 1%, что спровоцировало различные природные катастрофы (ураганы и циклоны, засуха, затопление островов).

Если промышленное и автомобильное загрязнение воздуха продолжится теми же темпами, что и раньше, то к концу XXI века средняя температура на планете повысится на +4°C или +5°C. К каким новым катастрофам это приведет, еще никто не знает.

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