В Гонконге в ходе протестов задержали около 300 человек

В Гонконге в среду, 27 мая, возобновились протесты против законопроекта о национальной безопасности, который обсуждается в Пекине. Если документ будет принят, власти автономии смогу наказывать оппозиционеров за ведение «подрывной деятельности», призывы к сепаратизму и «мятежи». Еще одним поводом для антиправительственных выступлений стал законопроект, который может сделать оскорбление гимна Китая уголовным преступлением.

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Как сообщает CNN, во время протестов полиция Гонконга следовала принципу «нулевой терпимости» к манифестантам. Силы правопорядка оттесняли участников митинга от здания Законодательного совета и стреляли по ним капсулами с перцовым газом. На фотографиях с места событий видно, что полицейские загоняли протестующих в масках и в с зонтиками в небольшие оцепленные участки улиц.

Поводом для новых выступлений против властей стал законопроект, который предполагает сделать оскорбление гимна Китая уголовным преступлением. Максимальное наказание за него, согласно документу, составит три года лишения свободы, а также штраф в размере около 6500 американских долларов. В среду законопроект рассматривали во втором чтении: во время первого заседания Законодательного совета, которые прошло 18 мая, оппозиционные депутаты устроили потасовку в зале.

Однако более серьезные опасения как у протестующих, так и у правозащитников, вызывает закон о национальной безопасности, обсуждаемый в Пекине на ежегодном съезде Всенародного собрания. Он должен позволить Китаю создать собственную службу безопасности в Гонконге, а также введет наказание за призывы к сепаратизму и «мятежи» в автономии. В Евросоюзе, а также в США, Великобритании и ряде других стран, выразили опасение, что принятие такого закона поставит под угрозу принцип «одна страна — две системы». В Вашингтоне пообещали дать «жесткий» ответ на действия Китая в Гонконге.

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