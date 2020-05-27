Президент США Дональд Трамп пригрозил «закрыть» социальные сети

Президент США, чьим основным инструментом коммуникаций остается Twitter, пригрозил «закрыть» соцсети после того, как администрация микроблога критически оценила его высказывание.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 27 мая, пригрозил «строго регулировать» или вообще «закрыть» социальные сети. По мнение главы Белого дома, это следует сделать, так как соцсети «полностью заглушают» голоса консерваторов. Накануне Twitter впервые отметил сообщение Трампа как не соответствующее фактам.

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«Республиканцы чувствуют, что социальные медиа-платформы полностью заглушают консервативные голоса. Мы будем жестко регулировать или закроем их вообще, так как не можем допустить, чтобы такое когда-либо случилось», — написал Трамп в своем твиттере. Глава Белого дома уточнил: «Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы была претворена в жизнь аналогичная, но более изощренная схема».

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Напомним, в 2016 году состоялись предыдущие президентские выборы в США, в ходе которых, как заявлял Трамп, соцсети «играли» на стороне его противницы, Хиллари Клинтон.

Сегодняшнее высказывание Трампа прозвучало на следующий день после того, как Twitter впервые в истории отметил его твиты как не соответствующие фактам и вводящие в заблуждение.

Как отмечает DW, такую оценку администраторы микроблога дали двум сообщениям Трампа, в которых он упомянул о намерении властей Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит «подтасовкой» результатов голосования, заявил глава Белого дома.

Администраторы Twitter поместили под этим высказыванием восклицательный знак, при нажатии на который пользователи видят надпись, объясняющую, что «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов».

В ответ американский президент в тот же день обрушился на Twitter с критикой, обвинив сеть микроблогов во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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