Хафтару и «Вагнеру»: США обвинили Россию в отправке боевых самолетов в Ливию

Россия отрицает участие своих сил в боевых действиях в Ливии. На фото: встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой ЛНА Халифой Хафтаром в Москве. 19.01.2020.

Африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвинило Россию в том, что она нарушила эмбарго ООН и отправила боевые самолеты в Ливию. По данным американцев, самолеты будут использоваться для поддержки т.н. Ливийской национальной армии и воюющих на ее стороне наемников.

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Как уточняет французская редакция RFI, сообщение базирующегося в Штутгарте командования Africom 26 мая совпало с заявлением министра внутренних дел в признанном ООН Правительстве национального согласия Ливии Фатхи Башаги о том, что как минимум 8 российских самолетов приземлились на востоке и юге страны.

По его данным, истребители МиГ-29 и Су-35 прибыли из Сирии.

Как утверждает Africom, на российской военной базе в Сирии самолеты были перекрашены для сокрытия знаков принадлежности.

РБК уточняет, что в сообщении американцев идет речь еще и о бомбардировщиках Су-24.

Пилотировать российские самолеты, по данным Africom, будут наемники.

Командующий Africom генерал Стивен Таунсенд заверил, что теперь Россия уже не сможет опровергнуть свое участие в ливийском конфликте.

При этом, как сообщило агентство «Интерфакс», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов уже заявил, что информация о переброске российских самолетов в Ливию не соответствует действительности.

В свою очередь, российское государственное агентство РИА-Новости процитировало «официального представителя» ЛНА Ахмада аль-Мисмари, заявившего, что он находит «странными» «заявления, в которых упоминается о повышении боеготовности армии», и о том, «что у нас российские самолеты различных видов», но «не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции».

Заявления об отправке российских самолетов прозвучали через несколько часов после того, как стало известно о масштабном отступлении наемников на западе Ливии. Как сообщило агентство «Интерфакс», «лояльные ливийскому Правительству национального единства силы утверждают, что от 1500 до 1600 бойцов ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, вывезены с линии фронта в районе Триполи к аэропорту Бени-Валид».

ТАСС цитирует заявление информагентства Bloomberg о том, что это «турецкое вмешательство помогло остановить наступление на столицу».

Турция официально поддерживает ливийское Правительство национального согласия. Российские власти до сих пор отрицают поддержку ЛНА.

В январе Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии наемников из России в боевых действиях в Ливии, заявил, что если там «и есть российские граждане, то они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

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