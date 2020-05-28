Всекитайское собрание народных представителей одобрило спорный закон о Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в четверг, 28 мая, практически единогласно одобрило постановление о принятии закона об изменении правовой системы Гонконга. Законопроект, который в КНР называют «законом о национальной безопасности», лишает Гонконг высокой степени автономии. Ранее США пригрозили Пекину санкциями, если такой закон будет принят.

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2878 делегатов Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за принятие закона, один – против, шесть депутатов воздержались. Результаты голосования были встречены аплодисментами, передает агентство France-Presse.

Постановление ВСНП дает полномочия Постоянному комитету китайского парламента включить окончательный текст закона в конституцию Гонконга, минуя одобрение местного парламента. Это практически лишит власти Гонконга возможности самостоятельного управления в сфере безопасности. Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.

Этот закон должен «остановить и покарать любые действия, угрожающие национальной безопасности, такие как сепаратизм, диверсионную деятельность, подготовку и совершение террористических актов, а также действия иностранных сил, пытающихся вмешаться во внутренние дела страны», — говорится в тексте принятого постановления.

Правозащитники опасаются, что закон может быть использован против несогласных с политикой Китая, миллионы которых вышли на улицы города в прошлом году. Участники протестов утверждают, что закон может фактически положить конец принципу «одна страна, две системы», который подразумевает сосуществование разных экономических и политических систем в рамках единого Китая.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге, сообщает The Guardian. Законопроект также осудили в Великобритании, Канаде, Австралии и Евросоюзе.

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