Кто заработал на коронавирусе: 25 самых богатых людей мира пополнили свое состояние
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Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, 25 богатейших людей мира заработали за последние два месяца в общей сумме 255 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Forbes.
Как показывают опубликованные Forbes цифры, увеличить состояние удалось, в первую очередь тем, чей бизнес связан с интернет-индустрией и интернет-торговлей.
Больше всех в денежном выражении увеличил свое состояние создатель Facebook Марк Цукерберг, пополнив свои доходы на 31,4 млрд долларов. За последние два месяца акции Facebook выросли почти на 60%, достигнув рекордного максимума в пятницу 22 мая, отмечает Forbes. Общая стоимость активов Цукерберга достигла 86,5 млрд долларов. При этом он занимает в рейтинге богатейших людей мира лишь четвертое место.
Президент компании Amazon Джефф Безос заработал 29,9 млрд долларов, увеличив свое состояние на 26%. Акции гиганта электронной коммерции выросли на 29% с 23 марта. Это не удивительно, так как из-за карантина резко увеличились объемы интернет-торговли по всему миру. В период с марта по апрель компания создала 175 000 дополнительных рабочих мест, сообщили в Amazon. Сейчас Джефф Безос возглавляет рейтинг Forbes самых богатых людей мира. Его общее состояние составляет 149 млрд евро.
Наибольший прирост состояния в процентах продемонстрировал Колин Чжэн Хуан, основатель второго по величине после Alibaba онлайн-рынка Китая — Pinduoduo. Его состояние увеличилось на 17,9 млрд долларов и сейчас составляет 35,6 млрд. Чжен Хуан — третий богатейший человек Китая и занимает 22 место в общемировом рейтинге Forbes.
Второй в майском рейтинге Forbes богатейших людей мира – основатель Microsoft Билл Гейтс. За время пандемии он заработал 11,9 млрд долларов, его общее состояние насчитывает 106,5 млрд.
Третье место в списке Forbes занимает француз Бернар Арно, чья компания LVMH в начале эпидемии в стране объявила о безвозмездной помощи французским больницам, поставляя им антисептический гель. Но и о выгоде компания не забывает, переформатировав ее производство, владелец Арно заработал 12,8 млрд долларов за два месяца. Его общее состояние насчитывает 95,1 млрд.
Тем временем, в Международном валютном фонде отмечают, что на фоне пандемии коронавируса мировую экономику ждет самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.
По данным на апрель 2020 года во время пандемии уровень безработицы в США вырос до до рекордного показателя в 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. За месяц потеряли работу 20,5 млн человек.
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