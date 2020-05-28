Кто заработал на коронавирусе: 25 самых богатых людей мира пополнили свое состояние

За два месяца пандемии больше всех увеличил свое состояние создатель Facebook Марк Цукурбург, пополнив свои доходы на 31,4 миллиарда долларов.

Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, 25 богатейших людей мира заработали за последние два месяца в общей сумме 255 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

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Как показывают опубликованные Forbes цифры, увеличить состояние удалось, в первую очередь тем, чей бизнес связан с интернет-индустрией и интернет-торговлей.

Больше всех в денежном выражении увеличил свое состояние создатель Facebook Марк Цукерберг, пополнив свои доходы на 31,4 млрд долларов. За последние два месяца акции Facebook выросли почти на 60%, достигнув рекордного максимума в пятницу 22 мая, отмечает Forbes. Общая стоимость активов Цукерберга достигла 86,5 млрд долларов. При этом он занимает в рейтинге богатейших людей мира лишь четвертое место.

Президент компании Amazon Джефф Безос заработал 29,9 млрд долларов, увеличив свое состояние на 26%. Акции гиганта электронной коммерции выросли на 29% с 23 марта. Это не удивительно, так как из-за карантина резко увеличились объемы интернет-торговли по всему миру. В период с марта по апрель компания создала 175 000 дополнительных рабочих мест, сообщили в Amazon. Сейчас Джефф Безос возглавляет рейтинг Forbes самых богатых людей мира. Его общее состояние составляет 149 млрд евро.

Наибольший прирост состояния в процентах продемонстрировал Колин Чжэн Хуан, основатель второго по величине после Alibaba онлайн-рынка Китая — Pinduoduo. Его состояние увеличилось на 17,9 млрд долларов и сейчас составляет 35,6 млрд. Чжен Хуан — третий богатейший человек Китая и занимает 22 место в общемировом рейтинге Forbes.

Второй в майском рейтинге Forbes богатейших людей мира – основатель Microsoft Билл Гейтс. За время пандемии он заработал 11,9 млрд долларов, его общее состояние насчитывает 106,5 млрд.

Третье место в списке Forbes занимает француз Бернар Арно, чья компания LVMH в начале эпидемии в стране объявила о безвозмездной помощи французским больницам, поставляя им антисептический гель. Но и о выгоде компания не забывает, переформатировав ее производство, владелец Арно заработал 12,8 млрд долларов за два месяца. Его общее состояние насчитывает 95,1 млрд.

Тем временем, в Международном валютном фонде отмечают, что на фоне пандемии коронавируса мировую экономику ждет самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

По данным на апрель 2020 года во время пандемии уровень безработицы в США вырос до до рекордного показателя в 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. За месяц потеряли работу 20,5 млн человек.

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