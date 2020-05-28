Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию на мировом рынке

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию в нынешней непростой экономической ситуации. Автомобилестроители отказываются от политики «больших объемов» экс-главы альянса Карлоса Гона и отныне ставят во главу угла рентабельность. Партнеры планируют укрепить союз и производить половину моделей совместными усилиями. Об этом в среду, 27 мая, заявил на пресс-конференции председатель операционного совета альянса Жан-Доминик Сенар.

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После ареста в Японии Карлоса Гона в ноябре 2018 года Renault-Nissan-Mitsubishi переживает не лучшие времена. В 2017 году франко-японский альянс вышел на первое место в мире, продав более 10,6 млн авто. Но политика «больших объемов» Карлоса Гона не спасла от кризиса. Доходы упали еще до пандемии коронавируса — из-за ухудшения ситуации на их основных рынках, за которым последовал нынешний обвал продаж.

Как объясняет президент Mitsubishi Motors Осаму Масуко, в последние годы альянс много внимания уделял экспансии на мировом рынке (в России, Юго-Восточной Азии, Индии и т. д.). Значительно выросли постоянные затраты и вместе с тем образовались избыточные производственные возможности. Ответом на это стал не разрыв, а, наоборот, укрепление альянса.

Стандартизация и унификация

Для выхода из кризиса Renault-Nissan-Mitsubishi планирует сплотиться еще крепче (хотя речь не идет о слиянии). Альянс собирается совместными усилиями разрабатывать и производить около половины всех моделей к 2025 году. Стандартизация и унификация должны снизить затраты на разработку новых моделей до 40%.

Автомобили будут производить по схеме «лидер-последователь». Альянс определит компанию-«референта» по каждой модели, по технологии и по региону. «Последователи» смогут пользоваться наработками «лидеров». Каждая модель будет «закреплена» за одной из компаний. К примеру, Renault будет заниматься компактными SUV Captur и Nissan Juke.

Что касается «зон влияния», Nissan станет референтом для Японии, Китая и Северной Америки. Renault сосредоточится на Европе, России, Северной и Южной Америке. За Mitsubishi остаются Юго-Восточная Азия и Океания.

Если говорить о распределении ролей по перспективным технологиям, Nissan будет заниматься самоуправляемыми авто и двигателями будущих электромобилей. За Renault — IoV, интернет транспортных средств (кроме Китая, где за это будет отвечать Nissan) и электроника. Наконец, Mitsubishi сконцентрируется на гибридных автомобилях.

Тем временем Nissan уже объявил о закрытии части производств, например, бренд Datsun уйдет России. Nissan также объявил о закрытии заводов в Испании и Индонезии. Французская Renault должна в пятницу обнародовать программу оптимизации. Ранее в СМИ писали, что на территории Франции могут закрыть три или четыре производственные площадки Renault, в том числе крупный автомобилестроительный завод во Флене. Mitsubishi объявит свой антикризисный план в июле или августе.

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