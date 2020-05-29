В третью ночь протестов в Миннеаполисе сожгли полицейский участок

В американском городе Миннеаполис третью ночь продолжаются столкновения полиции и местных жителей после смерти чернокожего мужчины. В ночь на пятницу, 29 мая, протестующие ворвались и подожгли полицейский участок, сотрудников которого эвакуировали с помощью вертолета.

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Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

46-летний чернокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд был остановлен сотрудниками полиции 25 мая. На попавшей в сеть видеозаписи видно, как Флойд лежит на асфальте, а задержавший его полицейский придавил коленом шею. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего теряет сознание. Его доставили в больницу, где он позже скончался.

После того, как видео разошлось по социальным сетям, в Миннеаполисе вспыхнули уличные протесты, которые по ночам перерастают в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители потребовали наказать полицейских, применивших необоснованную силу. В штат Миннесота направлена Национальная гвардия США.

Акции протеста прошли также в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере и Мемфисе. Действия полицейских осудили американские политики и звезды Голливуда, в частности Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Джиджи Хадид, Стивен Джексон.

Спустя несколько дней протестов события в Миннеаполисе прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что то, что он увидел, — «это не хорошо, это очень плохо» и поручил министерству юстиции и ФБР «разобраться в том, что на самом деле произошло».

Муниципальные власти сообщили об увольнении четверых полицейских, участвовавших в задержании. Родственники требуют возбуждения уголовного дела.

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