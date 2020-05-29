Ученые поспорили о результатах исследования The Lancet по гидроксихлорохину.

Гидроксихлорохин продолжает оставаться в центре полемики научного сообщества. После публикации влиятельного медицинского издания The Lancet о вреде хлорохина и его производных для лечения больных с COVID-19, около сотни ученых и врачей со всего мира опубликовали открытое письмо, в котором выразили сомнение относительно методологии исследования.

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В этом обращении ученые выражают «озабоченность» методологией, которую использовали авторы масштабного исследования в The Lancet.

Исследование медицинского издания основано на данных 96 тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в 671 больнице в период с декабря по апрель. Его авторы сравнили результаты лечения у пациентов, принимавших гидроксихлорохин, с показателями остальных 81 тысячи пациентов, не использовавших препарат в лечении COVID-19.

Огласка, которую получило это исследование, «заставила многих ученых по всему миру тщательно, в деталях, изучить эту публикацию», отмечают авторы открытого письма. «Проведенный анализ вызвал озабоченность, связанную, как с методологией, так и с целостностью базы данных», — подчеркивают они.

В частности подписавшиеся под обращением ученые отмечают отказ авторов исследования предоставить доступ к использованным данным. Они призывают создать рабочую группу в рамках ВОЗ или другой «уважаемой и независимой» организации, которая изучила бы результаты исследования The Lancet.

Среди подписавшихся под обращением — не только сторонники марсельского профессора Дидье Раульта, ставшего одним из главных популяризаторов гидроксихлорохина в мире. Письмо подписали также ученые, выступающие против лечения COVID-19 этим препаратом.

Например, профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона. Он пояснил, что несмотря на сомнения, которые у него есть относительно эффективности гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции, серьезность исследований должна быть превыше всего.

26 мая Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические исследования гидроксихлорохина в ряде стран после публикации в The Lancet. Вслед за ВОЗ клинические исследования приостановила и Франция. А на следующий день, 27 мая, лечение больных COVID-19 препаратом хлорохин и его производными запретил французский Минздрав.

В России, несмотря на рекомендации ВОЗ, гидроксихлорохин продолжают использовать для лечения больных с COVID-19, настаивая на его эффективности.

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