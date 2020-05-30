Анти-полицейские протесты в США охватили Нью-Йорк, Вашингтон и другие города

Четвертую ночь в США продолжаются протесты против полицейского насилия

В США уже четвертый день подряд продолжаются протесты против полицейского насилия, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации охватили Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон. В Миннеаполисе введен комендантский час, в Атланте — чрезвычайное положение.

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В Миннеаполисе, где 25 мая погиб чернокожий житель города Джордж Флойд, после того как его задержала полиция, из-за продолжающихся ночных столкновений введен комендантский час.

В Атланте (штат Джорджия) объявили о введении чрезвычайного положения из-за ночных беспорядков. Демонстранты разбивали и поджигали полицейские машины, разрисовали окна местной редакции телеканала CNN. Городская полиция сообщила о трех пострадавших сотрудниках и о нескольких задержанных демонстрантах.

Также многотысячные акции протеста прошли в Хьюстоне, Детройте, Окленде, Лос-Анджелесе, Сан-Хосе. В Нью-Йорке произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В Вашингтоне акция протеста прошла перед Белым домом, ее участники забросали охрану резиденции президента бутылками.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса, куда его доставили после задержания полицией 25 мая. Полицейский Дерек Шовен, задержавший Флойда, надавил коленом на его шею. Шовена арестовали 29 мая, ему предъявили обвинение в убийстве.

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