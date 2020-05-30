США обвинили Россию в производстве контрафактных ливийских динар

Государственный департамент США объявил о перехвате Мальтой партии ливийских динар на сумму более миллиарда долларов. Как заявили в Вашингтоне, «контрафактные» деньги были отпечатаны в российском «Госзнаке» и предназначались «нелегальной параллельной» организации.

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В Госдепартаменте США подчеркнули, что банкноты были отпечатаны государственным предприятием «Госзнак» нелегально. «Центральный банк Ливии в Триполи является единственным легитимным центральным банком в стране», — отмечается в коротком сообщении американских властей.

Как заявили в Вашингтоне, «приток контрафактной валюты, отпечатанной в России, в последние годы ухудшил экономическую обстановку в Ливии». Кому именно предназначался миллиард долларов в ливийских динарах, в сообщении Государственного департамента не уточняется.

В 2019 году агентство Reuters сообщало, что политики в Ливии действительно заказывают ливийские динары в России. Как сообщали источники журналистов, Москва поставляет деньги на восток страны, который находится под контролем маршала Халифы Хафтара. ООН и США официально поддерживают главу правительства национального согласия Фаиза Сараджа, который контролирует столицу страны Триполи. С 2014 года стороны находятся в состоянии гражданской войны.

27 мая Африканское командование вооруженных сил (Africom) США обвинило Россию в поставке военных самолетов в Сирию и нарушении эмбарго, наложенного ООН. По данным США, для того, чтобы доставить истребители и бомбардировщики в страну, их перебросили в Сирию из России, где перекрасили.

Как отметили в Africom, управлять самолетами будут российские наемники. Согласно данным мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям против Ливии, в мае 2020 году в стране находились 1200 бойцов частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнера». Они воюют на стороне маршала Хафтара. Россия неоднократно отрицала военное вмешательство в конфликт в Ливии.

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