Частный корабль Сrew Dragon отправился к МКС с астронавтами на борту

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту вылетел к Международной космической станции. Это первый за девять лет пилотируемый полет в космос с территории США. Его называют историческим — впервые астронавтов к МКС доставит частный корабль.

Реклама Читать далее

Корабль взлетел с космодрома на мысе Канаверал в 21:22 по парижскому времени (15:22 EST). Crew Dragon должен доставить астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли на МКС быстрее, чем за сутки. Ожидается, что время полета составит примерно 19 часов. Согласно плану, Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме, однако, как уточнили в SpaceX, в случае необходимости астронавты смогут перейти на ручное управление. Ранее в компании представили онлайн-симулятор стыковки с МКС.

Как долго астронавты пробудут на МКС, неизвестно. Решение о продолжительности миссии в NASA примут после того, как Crew Dragon пристыкуется к космической станции. Бенкен и Херли могут провести на орбите от 30 до 119 дней.

Crew Dragon — первый частный космический корабль в истории, который доставит астронавтов к МКС. Ранее Соединенные Штаты использовали для пилотируемых полетов на орбиту шаттлы, однако в 2011 году программу закрыли. После этого США для полетов на МКС покупали места на российских кораблях «Союз».

Ранее компания SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, уже совершала полеты к МКС без людей на борту. Корабль Dragon, на измененной версии которого вылетели астронавты, используется для доставки грузов на МКС с 2012 года.

Для SpaceX успешный запуск Crew Dragon — шаг вперед в космической гонке. Единственный конкурент компании Маска Boeing, который также получает финансирование от NASA, в конце 2019 года не смог осуществить стыковку своего беспилотного корабля Starliner. Повторный запуск, который пройдет без экипажа, планируют провести осенью 2020 года.

Туристов попросили не приезжать на мыс Канаверал из-за COVID-19

Как отмечают американские СМИ, эпидемия коронавируса серьезно повлияла на запуск корабля. Астронавты попрощались с родственниками, соблюдая социальную дистанцию, и отказались от физического контакта с родными. Как рассказали в NASA, до этого экипаж Crew Dragon дважды проверили на коронавирус. Для того, чтобы не допустить появления нового очага COVID-19, в американском агентстве также попросили любителей посмотреть на коcмические запуски остаться дома и не приезжать во Флориду. Однако, по данным The New York Times, это остановило не всех: отели, находящиеся недалеко от космодрома, оказались полностью забронированы накануне пуска ракеты. По оценкам журналистов, полет Crew Dragon в космос все равно не собрал традиционных толп из сотен тысяч человек.

Опасения по поводу запуска вызвал инцидент, который произошел накануне. Во время испытаний на юге Техаса взорвался прототип корабля Starship, предназначенный для межпланетных перелетов. По данным СМИ, причиной взрыва могла стать утечка топлива.

При второй попытке запуска Crew Dragon присутствовал президент США Дональд Трамп. Он прилетел на мыс Канаверал из Вашингтона, несмотря на протесты против полицейского насилия, которые разразились по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания. Его гибель вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе. Полиция отчиталась о десятках пожаров и 170 разграбленных предприятиях в городе.

Напомним, первую попытку запуска Crew Dragon пришлось отменить из-за плохих погодных условий за 15 минут до старта. Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что пуск мог спровоцировать молнии, и назвал решение о переносе правильным. 30 мая вероятность того, что взлет придется отложить во второй раз, оценивали в 50%.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться