В США во время протестов задержали почти 1700 человек

Протесты охватили Миннеаполис после убийства афроамериканца полицейским, а после охватили другие крупные города США

В США во время протестов, которые переросли в массовые беспорядки, за последние три дня задержали 1700 человек. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на агентство Associated Press. По данным журналистов, задержания во время протестных акций прошли в 22 американских городах.

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Протесты начались в США в пятницу, 29 мая, когда в интернете появилось видео жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб после того, как полицейский надавил ему коленом на шею. Сотрудника правоохранительных органов уволили, арестовали и обвинили в убийстве. Действия полиции при задержании Флойда осудил президент США Дональд Трамп.

Во многих городах протесты переросли в массовые беспорядки. В Миннеполисе участники акции устроили погромы и подожгли несколько зданий, в том числе полицейский участок. После протестные акции начались и в других мегаполисах, в том числе в Лос-Анджелесе и Вашингтоне (округ Колумбия). В нескольких штатах для подавления беспорядков власти задействовали Национальную гвардию.

Как видно на кадрах с места событий, полиция использует резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих. От действий правоохранительных органов пострадали несколько журналистов: 30 мая ранение получил фотограф Том Авилес. Репортеры французского телеканала France 2 также сообщили, что полицейские целились в них из нелетального оружия.

В 25 городах США из-за протестов ввели комендантский час. По различным данным, во время беспорядков погибли до четырех человек, в том числе сотрудник Федеральной службы охраны США.

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